Thor estrena tráiler; "¿Qué podemos en este adelanto?

Recuperado físicamente, con nuevo look y nuevos acompañantes regresa Thor en el nuevo trailer del dios del trueno.

Al ritmo de "Sweet Child of Mine", de Guns N Roses, se presentó en el tráiler oficial Chris Hemsworth como Thor, quien

protagonizará en Julio la cuarta entrega del superhéroe mítico de Marvel Studios.

El dios del trueno se presentó junto a los personajes de "Guardianes de la galaxia" y Natalie Portman en menos de un minuto y medio de tráiler, que bastó para emocionar a los fans del Universo Marvel, que ya manifestaron a través de redes sociales su ansiedad por conocer la trama, además de celebrar la nueva forma física del protagonista.

En el tráiler podemos ver a Thor en un esfuerzo por recuperar su físico, luego de las constantes críticas que realizaron los fans en imágenes del intérprete Hemsworth, donde el actor estaba visiblemente pasado de peso, el director Taika Waititi retomó eso y lo colocó en la película, donde se ve a un Thor nuevamente en forma y con un nuevo aspecto.

En su momento ante las críticas hubo fans que defendieron al actor.

No iba a decir nada, pero estoy leyendo bastantes comentarios sobre el cuerpo de Chris Hemsworth y sinceramente no me parece bien.

Esté así de fuerte o esté gordo, nada permite que se puedan hacer comentarios hirientes sobre el cuerpo de nadie, sea famoso o no. Empatía pls https://t.co/YIyTMLXidP

— Geek Zone #MoonKnight #ThorLoveAndThunder (@GeekZoneGZ) June 2, 2021