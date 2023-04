Ha pasado mucho tiempo desde que Thirty Seconds to Mars lanzó su último disco al mercado y desde entonces, hace más de cinco años, los fans de la banda han esperado a tener noticias de ellos. Sin embargo, la espera está a punto de terminar, pues este 2023 volverán a la escena musical.

A través de sus redes sociales, Jared Leto, vocalista y líder de la agrupación, anunció que será este próximo 8 de mayo cuando pongan fin a su prolongada ausencia para, por fin, estrenar un nuevo sencillo.

"Adelanto de la nueva música", escribió el cantante junto a un video, en blanco y negro, en el que da una probadita de lo que será esta primer canción, que dicho sea de paso presume de ser un poco diferente a su estilo, pues aunque pueden escucharse los pesados rifs de la guitarra y la batería, también hay un poco de sonidos más pop.

Lee también Belinda muestra conversación secreta con Babo, vocalista de Cartel de Santa: "espero no te enojes"

Este mismo clip también fue publicado en la cuenta oficial de la banda, provocando la emoción y expectativa entre sus fans: "No puedo esperar, quiero más canciones emo", "Amo cómo se ve esto", "Estoy lista para oír esto", "Es en serio, no puedo esperar para ver y escuchar esta obra de arte", "Vibras de un regreso épico", son sólo algunos de los comentarios que han recibido.

Hasta el momento no han dado más detalles sobre el posible nombre del sencillo o si es que formará parte de un próximo álbum; sin embargo, el también actor se ha mantenido muy activo en las redes sociales, donde, desde hace días ya hablaba de su retorno a la música.

"No puedo creer que estemos tan cerca de sacar nueva música. (Es) Emocionante y estresante y me llena de gratitud. No puedo esperar a mostrárselos todo", escribió junto a varias fotografías de sus últimas vacaciones.

Pero este regreso también incluye algunas actuaciones en vivo, y es que Leto y compañía están anunciados como parte del lineup del festival Lollapalooza, junto a otros grAndes como Billie Eilish, The 1975, Karol G y Red Hot Chilli Peppers.

Lee también Filtran video donde el equipo de Maluma insulta a fans mexicanos