Para la banda sueca The Hives, México se ha convertido en algo más que otra parada en sus giras o un escenario para tocar; es por ello que, cuando pensaron en cuál sería el lugar correcto para presentar su nuevo disco: "The Hives Forever Forever The Hives", no lo dudaron y eligieron nuestro país.

"México es nuestro segundo hogar, hemos pasado momentos increíbles aquí. Tocamos algunos shows memorables, y simplemente nos pareció el lugar adecuado para hacerlo", dijo en conferencia de prensa el vocalista Howlin' Pelle Almqvist.

Durante el evento, los músicos aprovecharon para desvelar la portada el álbum: una fotografía en la que los cinco aparecen vestidos como monarcas y que ellos mismos describieron como una "obra maestra renacentista previamente desconocida", agregaron con su característico humor. "Esta es la prueba de que The Hives han existido durante cientos de años".





The Hives visitó la CDMX para presentar su nuevo disco "The Hives Forever Forever The Hives2" y así hicieron la develación de la portada

El año pasado, The Hives ofreció en México el que fue su mayor concierto y lo que aprendieron de esta experiencia es que necesitan hacer más.

"Fue un show increíble, y lo que aprendimos es que tenemos que hacer más de esos", comentaron entre risas. "Nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo, así que ahora estamos enfocándonos en eso".

De hecho, la gira de su nuevo álbum comenzó con conciertos más grandes, rompiendo con la estrategia de sus giras anteriores, que solían arrancar en escenarios más pequeños antes de crecer a uno más grande.

El nuevo material fue grabado en estudios de Estocolmo utilizados por artistas como Yung Lean y ABBA. La producción estuvo a cargo de Pelle Gunnerfeldt; mientras que figuras como Mike D (Beastie Boys) y Josh Homme (Queens of the Stone Age) también participaron en el proceso creativo.

Junto con el anuncio del álbum, la banda reveló su extenso calendario de conciertos, que incluye presentaciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Destacan fechas en festivales como Fuji Rock en Japón y presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Berlín, Madrid y Londres.





En el evento también estuvo Mike Huidobro, integrante de Molotov. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL.

