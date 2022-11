Thalía reveló cuáles son los dos trastornos en su salud que afectan su rutina

El presente de Thalía es de éxito y de eso no hay dudas. La cantante de 51 años estrenó hace unos días su último sencillo, “Psycho Bitch”, y ya lleva más de un millón de reproducciones y más de 40 mil “Me gusta” en la plataforma de YouTube. La canción evoca algunos aspectos de su videoclip de los años 90, “Gracias a Dios”, y la diva latina volvió al más puro pop.

Pero entre tanto furor y alegría por un nuevo trabajo artístico, Thalía fue invitada al programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, que se emite también por YouTube. Durante el episodio, la cantante hizo un repaso de los momentos más importantes de su carrera, pero también de su vida personal y mencionó dos aspectos difíciles con los que ha tenido que luchar.

Dislexia

En una parte de la entrevista en el programa mencionado, Thalía mencionó a corazón abierto uno de sus trastornos: “Soy disléxica, entonces hay veces que me cuesta tantísimo de pronto hablar el inglés, me cuesta muchísimo…”. La actriz contó las dificultades que ha tenido que sortear y además agregó: “Me he metido en unas, por mi dislexia, que digo una cosa por otra y ya…”.

En cuanto su rol de compositora, el trastorno no le afecta en lo más mínimo la producción propia, porque afirmó que puede memorizar y escribir sus textos. También se sinceró y comentó que su diagnóstico vino de pequeña: “Yo sé que sí soy disléxica, de chiquilla ahí me detectaron”. Pero además, la artista nacida en la Ciudad de México habló de su otro problema de salud con el que ha tenido que aprender a convivir.

Enfermedad de Lyme

En otro segmento de la entrevista que le hizo la conductora, Thalía reveló que ha llegado a sufrir fuertes dolores: “Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir, estoy a punto de morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto que es horrible’”. Luego mencionó que fueron a ver a los médicos junto con Tommy Mottola y tuvo que pasar por un proceso de dos años y medio muy intenso con antibióticos. La cantante se encuentra en la actualidad en etapa de remisión.