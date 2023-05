Thalía hace del soundtrack de su vida una revancha musical

De entre todos los sueños que ha cumplido Thalía, quemar el Ford Fiesta blanco de la canción “Devuélveme a mi chica” fue uno de sus favoritos y más reciente.

La cantante se reunió con el español David Summers, autor del clásico musical interpretado por Hombres G, para renovar el tema como parte de su nuevo álbum Thalia’s Mixtape: el soundtrack de mi vida, que también se acompaña de una miniserie que se estrena hoy en Paramount+.

“Le dije: ‘David, tú nunca destrozaste el Fiesta blanco, me dejaste con ganas de verte hacerlo, ¿me dejas hacer la revancha?’ y que me dijera que sí, que aceptara mi locura y verlo agarrar ese mazo y romper el vidrio, como fan me erizó, me tenía que aguantar las lágrimas”, cuenta Thalía.

A sus 51 años, la mexicana recuerda la época de los 90 como una de las etapas más lindas tanto a nivel personal como profesional. Con esta producción documental y musical, ella quiso honrar a los músicos que la inspiraron, por lo que se reunió con algunos de ellos para reinterpretar 11 canciones que forman parte de su historia de vida.

“Comencé en Juguemos a cantar y la canción con la que participé se llamaba ‘Moderna niña de rock’, hoy estoy cerrando el círculo completo de mi pasión por el rock en español”, señala.

Enseñar a las nuevas generaciones

Consciente del auge del streaming, la también actriz hace un análisis de la evolución de la música a través de sus transmisores, desde el casete y los discos compactos, hasta las apps.

Por esta razón reversionó sus clásicos favoritos para dejarlos al alcance de las nuevas generaciones, entre ellos “Florecita rockera”, de Aterciopelados; “Pachuco”, de la Maldita Vecindad, e incluso junto a la cantante juvenil Kenia Os canta “Para no verte más”, de La Mosca Tsé-Tsé.

“Como madre, viviendo la rapidez con la que mis hijos consumen la música y descubren artistas, no quería que se diluyera todo el paso de esta música legendaria. Son canciones que, la verdad, sentía que se necesitaban revisitar”, enfatiza.