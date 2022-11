"Thalía ha creado consciencia por la enfermedad de Lyme": Lili Estefan 

Miami.- Desde hace 15 años la cantante Thalía vive con la enfermedad de Lyme, tiempo en el que si bien ha pasado por momentos difíciles de salud lo ha hecho acompañada de familia y amigos como la conductora del programa de entrenamiento "El Gordo y la flaca", Lili Esteban.



A su paso por la alfombra azul en la premier de la serie de Disney+ "Los Montaner", este martes, Lili compartió un poco de lo que vive la cantante y empresaria, de quien es amiga cercana, además de destacar que gracias a la proyección que tiene Thalía se hable más de la enfermedad.



"Ella ha hablado mucho de eso, yo creo que mucha gente a lo mejor se ha salvado por aprender un poco (a través de ella), ella ha creado mucha conciencia", aseguró.

Estefan se mostró sorprendida al explicar que las pastillas que toma Thalía debido a la enfermedad son "como para un caballo, es la mano entera", pero a la par explicó que la cantante es fuerte y aunque en ocasiones debe quedarse en cama por varios días después se levanta y sigue con su vida.



"Yo sé que en ocasiones la ha pasado feo, fuerte, pero es tan positiva y tan loca que ella lo sobrepasa", dijo.



"Ella como que ya se programó para esto, dice 'oye, Dios me ha dado tanto que a todos nos toca llevar ciertas cruces y esta me tocó a mí'".



Lili aseguró que su amiga ha manejado el tema con elegancia y no viéndose como una víctima; también recordó cómo fue cuando se enteró que tenía Lyme.



"Yo recuerdo la primera llamada de Thali preguntándome 'flaca, cuando tú estabas embarazada y diste a luz tú te quedaste con muchos dolores en el cuerpo? Tengo unos dolores que no es normal'... A la semana me llamó y me dijo' creo que tengo lyme'".



La enfermedad que Thalía contrajo es transmitida por la picadura de una garrapata que tiene la bacteria Borrelia Burgdorferi y puede infectar múltiples órganos del cuerpo humano. Los síntomas que puede producir, en casos más graves van de dolores agudos a la muerte.



"Todos nos juntamos y tratamos de ayudarla porque, imagínate, había pasado su embarazo ya con la enfermedad. Yo creo que su preocupación más grande era si la hija, si Sabrina, tuviese algún problema, no nació infectada pero imagínate que como madre acabada de nacer la niña, que tú te des cuenta que tienes una enfermedad que es incurable", apuntó Esteban.

Actualmente Sabrina, la primogénita de Thalía y su esposo Tommy Mottola tiene 15 años, mientras que su segundo hijo Matthew, tiene once.

