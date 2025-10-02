A sus 30 años, Tessa Ia desbloqueó su instinto maternal con el fin de entender mejor al personaje que interpreta en una serie, trama en la que busca a sus hijos, que han sido secuestrados por su propio padre.

Puede sonar raro, pero son las maneras en que las actrices y actores entienden cómo acercarse a un proyecto con el que no necesariamente tienen nexos directos.

La serie Nadie nos vio partir se basa en el libro homónimo de Tamara Trottner, quien puso sus anécdotas personales en el texto y verá la luz el 15 de octubre en Netflix.

“Fue un papel demandante emocionalmente, seis meses de llorar diario por mis hijos inexistentes. Más que hablar con mi mamá (Nailea Norvind), fue más el proceso de leer el libro; al final la autora cuenta lo que le pasó en la vida; cuando entras a un proyecto te metes en una burbuja y lo sacas”, dice Tessa.

La actriz explicó que lo que pasa sobre estos temas fuertes es que de pronto la gente se les acercaba y les contaban sus propias historias, y no se sabe lo frecuente que es.

“Había dos actores de la serie que decían que les había pasado lo mismo (secuestrados por familiares)”.

Luego de Nadie nos vio partir, la también actriz de Narcos: México y De brutas nada decidió incluso adoptar un perro, a pesar de ella optar siempre por los gatos.

“El perrito es lo más cercano a tener un bebé, tuve que tocar mucho mi lado maternal”, expresa Tessa.

La serie se rodó en locaciones de México, Sudáfrica, Italia y Francia. En el elenco se encuentran Emiliano Zurita, Karina Gidi, Juan Manuel Bernal, Lisa Owen y Flavio Medina, entre otros actores.

La dirección recaýó en los hermanos Puenzo y Samuel Kishi.

“Fue interesante ver cómo trabajaban otros equipos, en Sudáfrica que hacen mucha producción gringa, fue maravilloso ver que, aunque hablábamos distintos idiomas, todos sabían que hacer y fluía; en París en los catering (servicio de comida) tenían vino (risas) y en Italia nos tocó vivir en un pueblito aislado; con sólo ver campos y castillos se vuelve una bendición”, considera Tessa.

La actriz inició su carrera actoral a los nueve años en Rebelde y luego brincó al cine de la mano de Guillermo Arriaga y Tommy Lee Jones en la cinta Fuego, al lado de Charlize Theron. A los 17 años le llegó su primer protagónico con Después de Lucía, filme por el que fue nominada al Ariel, al cual también optaría en 2018 por Los adioses.

Recién estuvo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde presentó Café Chairel que espera fecha de estreno comercial.