Tenoch Huerta y más mexicanos en Hollywood

La espera terminó y la semana pasada se estrenó Black Panther: Wakanda forever, cinta en la que participa el mexicano Tenoch Huerta, quien interpreta a Namor, un dios maya; Michael B. Jordan, Angela Bassett y Lupita Nyong’o, entre otros.

Si bien, Tenoch ya contaba con una trayectoria consolidada en nuestro país, con participaciones en producciones como: Narcos: México, Sin nombre, Güeros o Blue Demon, entre otras, ha sido con esta cinta de superhéroes con la que ha conseguido una mayor proyección a nivel internacional.

Con esta película, que ha roto récord de audiencia a nivel mundial, Tenoch se suma a la lista de mexicanos que gracias a su talento han conseguido hacerse de un lugar en el competitivo y anhelado mundo de Hollywood.

Tony Dalton

En nuestro país, Tony Dalton se inició en el mundo de la actuación con personajes en telenovelas, como Clase 406 y Rebelde, ambas de corte juvenil.

En el séptimo arte nacional, se le reconoce por protagonizar junto a Kristoff Raczynski la cinta Matando cabos, filme de culto que forma parte del nuevo cine mexicano.

Si bien siguió actuando en películas y series en nuestro país, fue gracias a Sr. Ávila que consiguió una mayor proyección internacional, incluso obtuvo el Premio Emmy Internacional al Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar.

De ahí, Tony dio el gran salto al participar en la afamada serie Better call Saul, que justo este año llegó a su fin, donde interpretó al antagonista de la historia, Lalo Salamanca, un villano que fue odiado y querido por el público.

A la par, el año pasado, Tony participó en la serie de acción Hawkeye, original de Disney, donde comparte créditos con grandes figuras como Hailee Steinfeld, Jeremy Renner, Florence Pugh y Vera Farmiga, entre otros.

Eiza González

Otra mexicana que se inició en el mundo de la actuación haciendo novelas es Eiza González, quien protagonizó en nuestro país Lola, érase una vez o Amores verdaderos, entre otras.

Después, siendo aún adolescente, decidió probar suerte en Estados Unidos. Así, abandonó nuestro país en busca de conseguirse un lugar en el séptimo arte en Hollywood.

Como muchos, se inició con papeles muy pequeños, pero que le sirvieron como tablas para demostrar su talento histriónico y darse a conocer, como From Dusk till Dawn: The Series, que tuvo una duración de dos años y tres temporadas y que es reconocida porque Eiza baila sensualmente con una víbora real, sí, como Salma en la película del mismo nombre.

Luego de demostrar su talento, comenzaron a llegarle mejores papeles, como: Baby Driver, junto a Ansel Elgort; Descuida, yo te cuido, o Godzilla vs. Kong, al lado de Millie Bobby Brown.

Además de la actuación, Eiza ha protagonizado campañas de moda; el año pasado al convertirse en imagen mundial de una fragancia de Louis Vuitton o de la casa joyera Bvlgari. En cuanto a su vida privada, se le ha relacionado con varios galanes de Hollywood, como con Josh Duhamel, Liam Hemsworth y actualmente, con Jason Momoa.

Melissa Barrera

Se inició como cantante y formó parte del talento de La academia, tercera generación, transmitida en 2011. Aunque no logró llegar a la final del concurso, se mantuvo en el programa hasta el concierto 13 de 18 que tuvo la emisión.

Tras abandonar el reality, se enfocó en la actuación principalmente de novelas, La mujer de Judas, La otra cara del alma, Siempre tuya Acapulco y Tanto amor. En series de televisión, tomó relevancia en 2017, al integrarse al elenco de la serie mexicana Club de Cuervos de Netflix, junto a Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, entre otros.

Tras abandonar México, consiguió un papel en la serie juvenil Vida, de la que se hicieron tres temporadas. En fechas más reciented, Melissa participó en la miniserie Sigue respirando, de Netflix, y se unió al talento de las películas Scream 5, que se estrenó este año y Scream 6, el próximo año.

Alfonso Herrera

Aunque todos lo ubicamos por haber formado parte del elenco de la novela Rebelde y del grupo musical RBD, Alfonso Herrera tiene una carrera más allá del proyecto juvenil. Como muchos actores mexicanos, se inició en las telenovelas, como en Clase 406. Participó en series importantes y de gran renombre, como Mujeres asesinas, El encanto del águila, El Diez y La ciencia de lo absurdo.

Hasta su participación en la serie Sense 8, de Netflix, retomó la popularidad. En cine, se le reconoce por su papel de Francisco en Amarte duele, junto a Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

Más recientemente, participó en la cinta El baile de los 41 y Me casé con un idiota.

Si bien, varias de las producciones en las que ha participado han tenido gran proyección, fue hasta que se unió al elenco de Ozark, que consiguió la internalización.

En agosto, reveló que participará en la cinta Rebel Moon, junto a Anthony Hopkins.

En fechas más recientes, se confirmó que Alfonso interpretará a Bruce Wayne en Batman: Unburied, serie radiofónica que será lanzada en versión podcast por parte de DC Comics.

Xóchitl Gómez

Tiene 16 años y aunque nació en EU es de ascendencia mexicana. A pesar de su corta edad ha participado en distintas producciones como en Raven’s Home de Disney; Gentefied, que está disponible en Netflix; El club de las niñeras, y más reciente Doctor Strange in the Multiverse of madness interpretando a América Chávez.

