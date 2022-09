Tras las acusaciones de canibalismo, abuso psicológico y sexual, sadomasoquismo y depravación que hay en su contra, el actor Armie Hammer se alejó por completo del mundo del espectáculo para concentrarse en su salud física y mental.

Semanas atrás se reveló que el protagonista de “Call me by your name” mantiene un perfil bajo como vendedor de tiempos compartidos en las Islas Caimán, pero lo que ahora ha salido a la luz, es que está recibiendo apoyo del intérprete de “Iron Man”, Robert Downey Jr, incluso se encuentra habitando una de las casas del actor.

"Está viviendo en una de las casas de Robert. Se ha mantenido sobrio y ha pasado mucho tiempo con buenos amigos y con sus hijos", dijo una persona cercana a Hammer al sitio Page Six.

Pero, si bien Armie se encuentra fuera de todo exceso, los amigos del actor se encuentran sumamente preocupados por su salud, pues creen que el nuevo documental “House of Hammer” que acaba de estrenarse y que narra parte de la vida del actor, podría desestabilizarlo mentalmente, al grado de que recaiga en el alcoholismo.

“Sus amigos están nerviosos de que el documental lo aplaste. Tiene una idea de lo que se avecina. A pesar de ello, ha tratado de avanzar todo lo posible en el plano emocional y en el de su carrera", agregó la fuente.

La producción de HBO se centra en el testimonio de dos presuntas víctimas de Hammer, quienes supuestamente fueron objetos de sus fetiches. Una de ellas, de nombre Courtney Vucekovich, reveló uno de los mensajes que el histrión le mandó y en el que literalmente decía: “Soy 100 por ciento caníbal. Quiero comerte”, además detalló que la palabra “canibalismo” era sumamente frecuente en las pláticas de Hammer, mismas que llegaban a ponerle los pelos de punta.

Cabe destacar que hasta el momento el actor continúa bajo investigación por los cargos en su contra.

