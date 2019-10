Vampiros y otros monstruos para ver en Halloween y Día de Muertos

En vísperas de Halloween y Día de Muertos las pesadillas cobran vida a través de películas que se han vuelto clásicos en su género.

Los espectadores pueden temer a distintas criaturas, pero si alguien imagina a Drácula piensa directo en el de Gary Oldman o el acosador onírico de los niños, Freddy Krueger.

Estos monstruos cobran vida una vez más en esta temporada. Estas son las recomendaciones para una noche de brujas de terror.

Personaje: Frankenstein

Película: "Frankenstein", 1931

Disponible en la plataforma CLAROVIDEO

La cinta de los años 30 es una adaptación basada en la novela gótica de Mary Shelley, "Frankenstein o el moderno Prometeo".

La historia presenta temas como la relación de la humanidad con Dios, la moral científica, entre otros. En ella conocemos al doctor Víctor Frankenstein, quien con sus experimentos desafía a la naturaleza dando vida a un ser de más de dos metros de altura y fuerza sobrehumana que construye con partes de otros cuerpos.

Tuvo en su reparto a Boris Karloff y Colin Clive. Tras su estreno se realizó una secuela titulada "La novia de Frankenstein" (1935), dirigida por el propio Whale.

Personaje: Drácula

Película: "Drácula, de Bram Stoker", 1992.

Disponible en la plataforma CLAROVIDEO

El conde Drácula ha sido representado en un sinfín de cintas y esta es seguramente una de las más aclamadas por el público y la crítica.

Personificado por Gary Oldman, el personaje de la novela de Bram Stoker se basa en el personaje histórico del príncipe Vlad Drăculea o "Vlad el empalador" quien era conocido por su crueldad con los enemigos y por ser sanguinario.

La cinta dirigida por Francis Ford Coppola tiene las actuaciones de Oldman, Winona Ryder y Keanu Reeves, entre otros.

Personaje: Freddy Krueger

Películas: "A Nightmare on Elm Street" 3 y 4

Disponibles en la plataforma NETFLIX

El psicópata del cine de terror de los 80 tenía una forma bastante tenebrosa de acabar con sus víctimas: atacando en sus sueños.

El personaje apareció por primera vez en la cinta "A nightmare on Elm Street", de 1984, siendo un clásico ahora del género slasher. Freddy, un asesino con un pasado familiar perturbador, es quemado vivo por los padres del vecindario en el que vivía -tras enterarse de que él era el asesino niños- sin embargo regresa para vengarse en las pesadillas de la gente. En total suma 9 cintas.

Personaje: Norman Bates

Película: Psicosis, Alfred Hitchcock. Disponible en la plataforma CLAROVIDEO

Adaptación de la novela homónima inspirada en los asesinatos en serie cometidos por Ed Gein. El personaje principal, Norman Bates (Anthony Perkins) tiene un trasfondo de maltrato y abuso lo que lo lleva a desarrollar una personalidad múltiple que derivará en una serie de asesinato.

Personaje: Chucky

Película: La maldición de Chucky, 2013

Disponible en la plataforma FOX APP

El muñeco diabólico Chucky ha atormentado niños desde 1988. Creado por Don Mancini se trata de un muñeco poseído, a través de vudú, por un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. Las cintas protagonizadas por Chucky suman ya siete números.

Personaje: Leatherface

Película: "Masacre en texas; herencia maldita"

Disponible en la plataforma FOX APP

La franquicia de cintas de La masacre en Texas tienen como antagonista al temido Leatherface un asesino que con máscara y una motosierra se encarga de matar a decenas de personas. En su primera aparición es presentado como un hombre com retraso mental que obedece las órdenes de su familia sin embargo algunos aspectos se van desarrollando en las diferentes adaptaciones consideradas dentro del género slasher.

Personaje: Ente

Película: "Paranormal activity"

Disponible en la plataforma NETFLIX

Presentada a modo de falso documental y con una pareja como protagonista el espectador sigue paso a paso cómo sufren hechos paranormales en su casa

Personaje: Hannibal Lecter

Serie: "Hannibal"

Disponible en la plataforma NETFLIX

inventado por el novelista Thomas Harris, que se da a conocer en la novela El dragón rojo (1981). Continúan sus vivencias en The Silence of the Lambs (1988) (llevada al cine por Jonathan Demme), para culminar en Hannibal (1999).

Personaje: Fantasma

Película: La Dama de Negro

Disponible en la plataforma CLAROVIDEO

Las historias de fantasmas son clásicas en la literatura como el caso de la novela de Susan Hill que en más de una ocasión se ha adaptado para teatro y cine.

Una de esas versiones es la protagonizada por Daniel Radcliffe quien interpreta al viudo Arthur Kipps; situada en el siglo XIX este notario inglés intenta vender la mansión Eel Marsh pero lo que no sabe es que hay algo siniestro en de ella: el espíritu de una mujer que se suicidó tras la muerte de su hijo habita la mansión y se lleva las almas de los niños.

Personaje: Zombie

Película: "Resident evil: apocalipsis" y "Resident evil: resurrección"

Dónde verlas: se transmitirán el sábado 2 de noviembre a las 13:55 y 15:55 respectivamente por SONY CHANNEL

Basada en la serie de videojuegos japoneses (Biohazard) presenta un mundo postapocalíptico en el que los sobrevivientes tratan de encontrar la cura al virus que convirtió a las personas en zombies a la vez que se van adaptando al nuevo mundo.

nrv