Sofía Castro toma el control en "El Dragón"

En su último proyecto Sofía Castro interpreta a una joven secuestrada; en ese papel, en la cinta estadounidense "Monster Party", tenía poco control de la situación que enfrentaba, pero ahora con Kenia en "El Dragón" sucede todo lo contrario.

La nueva interpretación de Castro en televisión es la de una joven hacker, que gracias a sus conocimientos sobre informática se une al equipo de "El Dragón", interpretado por Sebastián Rulli para luchar contra una actividad ilegal.

"Me tomó varios meses de preparación porque Kenia es un personaje que tiene muchas capas, tiene una vida pasada muy fuerte entonces estudiarla y entender cómo estaba escrita sin duda fue algo que llevo tiempo y obviamente tuve que estudiar todo lo de los hackers, todo sobre internet y tecnología, fue un tema que hubo que investigar pero valió la pena", dijo Sofía Castro en entrevista telefónica.

Anteriormente, la intérprete ha participado en proyectos televisivos como "Teresa" y "Luis Miguel, la serie", dando vida a jóvenes muy distintas a lo que es Kenia, una chica con secretos y problemas personales, que además tiene un aspecto físico rudo, con tatuajes, ropa negra, rastas en el cabello y maquillaje oscuro. Para Sofía este hecho fue un desafío actoral muy significativo en su carrera.

"Es todo un reto porque la historia está muy bien escrita y tener un personaje así siempre es bonito, porque lo que quieres es interpretar diferentes cosas a lo largo de tu carrera y eso hizo Kenia conmigo, me llevó a transformarme física y mentalmente y eso fue algo super importante para Sofía", afirmó.

"Por ejemplo, estar horas en la cabina de maquillaje, que te hagan tatuajes a mano, el maquillaje que eran los ojos negros, todo lo que era de vestuario fue una experiencia bien padre y nueva", agregó.

Este es el primer personaje en su carrera con el que Sofía no se identifica en nada, y a pesar de ser una joven de 23 años, asegura que no es asidua a la tecnología, sin embargo, se preparó en este aspecto y también en el personal, con la intención de mostrar a una mujer llena de sentimientos y experiencias.

La teleserie que fue estrenada el año pasado en Netflix, tendrá su debut en televisión este 22 de julio, en sustitución de Rubí y a pesar de que aborda el tema del narcotráfico, la hija del productor José Alberto Castro, considera que se trata de una trama distinta.

"No pueden juzgar la serie de que se trata de narcotráfico porque no va a ser tanto así, creo que es algo diferente, la historia de "El Dragón" presenta otro tipo de héroe, pero también otro tipo de villano, no es una historia como las que estamos acostumbrados a ver en cuestión a ese tema, o sea, es algo diferente, que no va sobre la misma línea", puntualizó.

