Rick y Morty prometen disparates para su cuarta temporada

Las locas aventuras de Rick y Morty regresan el 10 de noviembre con el estreno de los cinco primeros capítulos de la cuarta temporada de la serie de animación, que en algunos países se verán en HBO y TNT el mismo día de su estreno en Estados Unidos.

La frenética ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland trae de vuelta al cínico científico y a su nieto, que volverán a desatar la locura colectiva con sus estrafalarias y desfasadas historias.

El adelanto, publicado por la cuenta de Twitter de Adult Swim, anticipa el satírico tono habitual de la serie. Son muchas las nuevas aventuras que vivirán Rick y Morty en un regreso en el que también están de vuelta viejos conocidos como Mr. Poopybutthole o varios Meeseeks.

La nueva temporada tendrá hasta 10 episodios, aunque, de momento, se emitirán los cinco primeros, algo que, tal y como anuncia el adelanto, son "la mitad de la temporada que merecen; toda la temporada que podíamos gestionar".

Después de varios meses de silencio tras el anuncio de que la cuarta temporada llegaría en noviembre, los fans tendrán que conformarse con tan sólo cinco capítulos, al menos de momento.



