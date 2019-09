Netflix cede a lo correcto

[email protected]

Netfix nació como una plataforma streaming que pretende alejarse de las tácticas de la tv convencional y mostrar historias distintas y con una distribución particular.

Eso no impidió que el servicio sucumbiera a la corrección política y cuando alguno de sus actores se ha visto envuelto en algún escándalo, la marca ha hecho lo necesario para no verse afectada.

Primero lo hizo con Kevin Spacey, a quien sacó de la serie que protagonizaba, House of cards, tras las denuncias de abuso sexual que se dieron contra él.

Y aun cuando algunos implicados en temas de acoso sexual no han sido procesados —o como en el caso de Spacey los cargos fueron retirados— la plataforma decidió romper compromiso con ellos.

Casos de corrección permean a las producciones originales de Netflix, que también anunció que quitaría de sus series las escenas de fumadores, por una iniciativa contra el consumo de tabaco.

A continuación, cinco casos en los que el servicio streaming ha modificado sus producciones.

La muerte de Frank. Netflix tenía en Kevin Spacey a uno de los pilares de su compañía en cuanto a talento se refería.

Fue Spacey el primer actor que apostó por las producciones originales de la plataforma y tras cinco temporadas de su serie House of cards, el servicio streaming despidió al actor, previo a la filmación de la sexta y última parte.

El 3 de noviembre de 2017 cuando Spacey, quien con esta serie había ganado un Globo de Oro a Mejor actor en 2015, fue despedido de la serie tras los escándalos de abuso sexual que supuestamente habría cometido en 1986.

“Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de House of cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo relacionado a la serie”, indicó en un comunicado la compañía.

Tras el anuncio, Netflix replanteó la historia para darle un cierre en el que no estuviera Spacey y luego de meses de incertidumbre, el 2 de noviembre de 2018 la última temporada se estrenó y Frank Underwood murió.

Este año el testimonio del denunciante fue desestimado por el juez y la acusación fue archivada. Paralelamente, el denunciante retiró una demanda civil que había presentado contra el actor por los mismos hechos.

Este hecho no evitó que Netflix desestimara además la película sobre el escritor Gore Vidal que acababa de rodar el actor estadounidense y que, en principio, iba a ser emitida por la propia plataforma.



Su cameo “desapareció ” unos días.

“Santificación” de Neymar. Una de las grandes sorpresas que traería consigo la tercera temporada de la serie La casa de papel era un cameo del futbolista Neymar, que días antes de que se estrenara tuvo que ser removido.

Las escenas del jugador brasileño, que aparecerá por primera vez en la serie, se grabaron a inicios de año, previo a que fuera acusado de violación hace unos meses.

El astro del balonpié apareció originalmente en los capítulos seis y ocho de la reciente temporada de la serie española, pero sus escenas tuvieron que ser borradas en julio, días antes del estreno de la serie, a la espera de que se resolviera su situación legal.

Una vez que se archivó el caso debido a que la justicia brasileña dijo que faltaban pruebas, el servicio streaming volvió a subir los episodios de la serie, esta vez incluyendo las escenas de Neymar.



Se evitarán los tabacos y eletrónicos.

No más cigarrillos. La plataforma se ha unido a la organización sin fines de lucro Truth Initiative, que apela al control y el uso del tabaco, por ello eliminará algunas escenas donde los personajes de sus producciones aparezcan fumando.

La organización hizo un análisis que detalló que entre 2016 y 2017, en Netflix se mostraron mil 209 contenidos relacionados con el tabaco, de los cuales 866 fueron hallados en sus producciones originales en series como Unbreakable Kimmy Schmidt (con 292 representaciones), Stranger things (262) y Orange is the new black (233).

En respuesta, Netflix mencionó que a partir de ahora todos sus programas que sean clasificación PG-13 (apto para todo público), ya no tendrán escenas de personas fumando a menos que de verdad la ocasión lo amerite. Además, dijo que en el caso de las series para adultos, estas acciones serán lo más remotas posibles.

“A menos que sea esencial para la visión del artista o porque sean características del personaje, así como histórica o culturalmente”, dijo un vocero a Variety.



Se retiró la escena del suicidio de Hanna.​​​​​​​

Razones para censurar. La serie 13 reasons why causó gran controversia desde su estreno, la cual narra las situaciones que llevaron a una adolescente (Hanna) a suicidarse.

Tras la polémica que desató la serie, Netflix decidió incluir previo a cada capítulo un aviso donde hace énfasis en el lenguaje e imágenes explícitas.

“Mientras muchos de nuestros suscriptores creen que la serie es un valioso medio para empezar una importante conversación, también hemos oído preocupaciones de aquellos que creen que la serie debería incluir avisos adicionales”, dijo Netflix a Entertainment Weekly.

Meses más tarde, la compañía optó por retirar la escena del suicidio.

“Siguiendo el consejo de médicos expertos, como la doctora Christine Moutier, chief medical officer en la Fundación Americana de Prevención de Suicidios, hemos decidido junto con el creador Brian Yorkey y los productores, editar la escena en la que Hannah se suicida en la primera temporada”, informó la plataforma de streaming en sus redes sociales.



Danny Masterson (izquierda) fue despedido.​​​​​​​

Del rancho al juzgado. En 2017, la plataforma streaming despidió al actor Danny Masterson de la serie The ranch, cuando supo que la policía de Los Ángeles investigaba las acusaciones de tres mujeres que decían haber sido violadas por él.

“Como resultado de las discusiones que se están llevando a cabo actualmente, Netflix y los productores han decidido prescindir de Danny en The ranch”, dijo en 2017 la empresa en un comunicado, donde señaló que el rodaje de la serie se reanudará a comienzos del año siguiente pero sin Masterson.

Pese a ello, el actor apareció en la segunda mitad de la segunda temporada de la serie, pero sacó a su personaje de la historia en las siguientes temporadas.

Masterson se ha defendido y ha afirmado que la denuncia “supera lo ridículo”, en declaraciones dadas a The Hollywood Reporter este año.