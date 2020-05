Montserrat Ramírez quiere ser más que sensualidad

Monserrat Ramírez tuvo que enfrentar sus miedos para ser actriz. Mientras estudiaba medicina, descubrió que lo que realmente quería hacer era dedicarse a la actuación pero tenía miedo de decepcionar a su padre con la idea, fue entonces que descubrió sus fortalezas y lo enfrentó.

"Desde muy chiquita quise ser actriz pero era todo un tema porque me daba mucho miedo decirle a mi papá 'no voy a ser doctora, no voy a ser ingeniera porque quiero ser actri' recuerdo que desde chiquita mi mamá me llevaba a castings pero no le decíamos a mi papá porque él decía que primero tenía que estudiar", contó Ramírez.

Su primer oportunidad llegó a sólo tres meses de haberse graduado de la escuela de actuación, como Isabela, en "Rosario Tijeras 3". La primera vez que su padre la vio en la televisión, lloró.

"Isabela es una mujer que no está acostumbrada a que le digan que no, puede tener lo que ella quiere porque creció dentro de una familia con mucho poder económico y además ella maneja mucho la sensualidad para conseguir las cosas", describió.

La actriz se identifica con su personaje por ser una mujer persistente y fuerte, "las cosas que me propongo las consigo, para mí no existe el no puedo", dijo. Esta es la mayor virtud de Isabela, según considera, pues para Ramírez el valor de las mujeres recae en su capacidad de lograr sus metas por sí mismas.

"Yo deseo un personaje como el de Rosario Tijeras, quiero interpretar una mujer que demuestre que puede lograr sus sueños, puede hacer y tener lo que ella quiere sin un hombre, para mí es muy importante ver a esos personajes aguerridos que demuestran que por uno misma, lo que uno sueña y lo que desea, puedes conseguir a alguien; es muy importante vernos como individuos, porque a las mujeres a veces nos cuesta", aseguró.

"Rosario Tijeras 3" se estrenó el 5 de mayo por Netflix y además de este proyecto, Montserrat también participa en "Médicos, línea de vida" y "Más allá del miedo".

"Siento que a la gente le gusta mucho ver este tipo de cosas, por la acción, por la mujer empoderada, que la mujer lucha. Yo creo que Rosario Tijeras por eso fue un boom, porque Bárbara de Regil demostró ser una mujer aguerrida y que defiende lo suyo sin tener que tener un hombre a lado, sino lograr cosas por ella misma", finalizó.

