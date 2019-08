Moi destapa su voz en tv

[email protected]

Moisés Muñoz fue uno de los descubiertos este domingo en el estreno de ¿Quién es la máscara?, programa de Televisa que rompió récords de audiencia en su debut, con 8.7 millones de televidentes.

El exfutbolista estaba disfrazado de gallo y sorprendió al cantar “El color de tus ojos”. Al final, fue eliminado porque cayó en la zona de riesgo y no recibió votos suficientes.

“Fue todo un protocolo, nos pedían que usáramos la gabardina para cubrirnos antes de llegar a Televisa, siempre nos trasladaban en carritos de golf cubiertos, nunca pudimos cruzarnos con otro participante, todo fue muy hermético, hasta ahorita vamos a tener que esperar cada fin de semana para saber quiénes son”.

Dijo que, de los disfrazados que están en la competencia, él ya tiene sus sospechas sobre uno.

“De todos los que vimos anoche, de los que se quedaron, yo tengo una idea más o menos de quién puede ser la lechuza, que dio las pistas de Acapulco, revolcadero y por la voz, siento que puede ser Paty Manterola, pero fuera de ese personaje honestamente no tengo idea de quiénes podrían ser los demás”.

Muñoz comentó que cuando Miguel Ángel Fox lo invitó a participar en el concurso, fue un sí de inmediato; le gustó que fuera algo distinto a lo que se ha visto en televisión.

“Me gusta ver los programas pero nunca antes había tenido expectativa por uno, es muy novedoso, no me había tocado ver nada como esto en México, estar descifrando quiénes son. Me llevo una grata experiencia, de haber estado en un programa con una producción increíble, el hecho de mantener en secreto a tantas personalidades y lograr hacerlo de una manera muy contundente”.

¿Quién es la máscara? tendrá sólo ocho capítulos. Johnny Lozada fue otro de los expulsados, quien tuvo que quitarse el disfraz del ciervo para revelar su identidad.