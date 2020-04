"The Mandalorian": Pedro Pascal tiene su teoría sobre Baby Yoda

Baby Yoda, el personaje de "The Mandalorian" denominado oficialmente como 'The Child', es uno de los grandes atractivos y, a la vez, de los grandes misterios de la primera serie de imagen real de Star Wars. Muchas son las teorías sobre el origen del mediático personaje y Pedro Pascal, el protagonista de la ficción de Disney+, también tiene la suya.

El personaje de The Child es el macguffin de la primera temporada de The Mandalorian, motor de la historia de Mando, pero no se da ninguna pista de su pasado o su identidad. Y fandom galáctico ya se ha puesto manos a la obra para encontrar una posible explicación al origen del adorable pequeño, con teorías que van desde un descendiente de Yoda a un segundo Elegido de la Fuerza como Anakin Skywalker o simplemente un miembro de la misma especie que el ancestral Maestro Jedi. Pero, ¿qué opina Pascal?

"Tengo mi propia teoría favorita", aseguró el actor en una conversación telefónica con varios medios entre los que se encontraba CulturaOcio.com, a lo que añadió que "se la guarda para sí mismo" para no hacer ningún tipo de spoiler a los fans galácticos. "La verdad es que The Child es una parte central de la historia, y ellos incluso mantienen como un misterio para mí, lo que funciona completamente. Yo estoy aprendiendo sobre él a la vez que nuestra audiencia".

Y es que Baby Yoda no sólo ha logrado conquistar al público más exigente. También dejó encandilados tanto al reparto de The Mandalorian como a la gente que trabaja en el set de rodaje. "Pasear con Baby Yoda es como pasear la joya de la corona por el set, excepto que todo el mundo reacciona diciendo gugu gaga (como si fuera un bebé)", bromeó el actor.

Hay muchos elementos en el set que han contribuido a que yo pierda la estabilidad", añadió sobre las dificultades de interpretar a un personaje que siempre lleva armadura. "Pero para mí no es tanto romper un prop (utilería), sino accidentalmente entrar en una casa y caerme en agujeros porque no tengo visión periférica. El traje con toda la armadura añadida es, ya sabes... ocupa más espacio del que estoy acostumbrado, puede ser una imagen graciosa", destacó.

Mientras la 2ª temporada de The Mandalorian se sigue fraguando en Disney+, de cara a su estreno en octubre de 2020, el estudio ya trabaja en una tercera tanda de capítulos, tal y como informó reciente Variety. Así que parece que la historia de Mando y Baby Yoda sólo acaba de empezar, y los fans tendrán que esperar aún un tiempo para descubrir qué secretos esconde la criatura conocida como The Child. Mientras tanto, seguro que siguen surgiendo nuevas teorías fan. Y quizás alguna de ellas acabe siendo la acertada.

