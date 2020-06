Los hombres en la vida de Rubí, a través del tiempo

Rubí comenzó como una historieta en los 60, y de allí, Fanny Cano se convirtió en esa mujer tan bella como ambiciosa en televisión, capaz de pisar a todos, incluso a su mejor amiga o al amor de su vida para alcanzar sus deseos de riqueza.

En esa versión de Valentín Pimstein, los hombres en la vida de Rubí eran César Valdés (Carlos Fernández), quien en realidad era el prometido de su amiga Maribel pero a quien, tras darse cuenta de su dinero, Rubí decide seducir.

El amigo de César es Alejandro del Villar (Antonio Medellín), un médico de origen humilde que se da cuenta de lo que Rubí está tratando de hacer y alerta a su amigo, pero a final de cuentas, ella se escapa con César a Estados Unidos, hasta que éste tiene un accidente que lo deja en silla de ruedas.



Los actores principales de la edición de Rubí 1968



Rubí, 2004, con Bárbara Mori

En la versión protagonizada por Bárbara Mori en 2004, los hombres a los que “enloquece” son interpretados por Sebastián Rulli (quien da vida a Héctor Ferrer, el prometido de su amiga Maribel); y Eduardo Santamarina, quien da vida a Alejandro, el médico y amigo de Héctor.





Rubí, 2020, con Camila Sodi

En la edición 2020 de Rubí, que se transmitirá a partir de este lunes por Las Estrellas, serán cuatro los hombres a los que el personaje de Camila Sodi ponga en Jaque: Marcus Ornellas, Alfredo Gatica, Rubén Sanz y Eduardo Cortejosa. Cada uno compartió acerca de las formas en las que Rubí los hará sufrir.



Marcus Ornellas como Lucas Fuentes

Lucas es un diseñador de alta costura muy adinerado, que se caracteriza por buscar siempre la perfección.



"Sabe perfectamente cómo jugar su ajedrez, el ajedrez de la vida, en el cual tiene su tablero perfectamente armado y jugado. Sus movimientos son perfectos y fríamente calculados para que todo salga a la perfección, así como sus vestidos", contó Ornellas, pero lo que no puede calcular es que sólo es un peldaño para Rubí.



El personaje de Ornellas no existía en la versión anterior, pero el actor considera que hay adaptaciones que la vuelven más realista.





Alfredo Gatica como Loreto Matta

Aunque el personaje de Alfredo Gatica no tendrá como tal una historia de amor con Rubí, sí es uno de los hombres de su vida, pues interpreta al confidente de Rubí, que en la telenovela de 2004 fue interpretado por Miguel Pizarro, quien era el amigo diseñador de Rubí. En esta versión no será diseñador, sino su entrenador personal, pero el actor buscó mostrar un personaje lejos de los estereotipos.



"Loreto Matta está rompiendo paradigmas de la imagen que tenemos de la gente gay en el cotidiano, y además, en esta versión me parece que es un personaje mucho más orgánico y en un tono más realista", dijo Gatica.



El actor intentó crear su propio personaje a partir del que vio en la versión anterior, con Bárbara Mori.



"Fue intentar salirme de esa energía y el tono en el que está Miguel Pizarro para crear mi propia versión, será un personaje muy humano", detalló.



Rubén Sanz es el príncipe Eduardo

La Rubí de Bárbara Mori tenía a su Conde de Aragón, interpretado por Manuel Landeta, pero ahora será un príncipe al que ella conquiste.



El integrante de la realeza es el Príncipe Eduardo, a quien da vida el actor Rubén Sanz y para hacerlo, sí se puso en contacto con un monarca.



"Tuve la oportunidad de poder acceder alguien muy cercano al que hoy es el rey de España y me informó un poco, evidentemente no me contó ninguna cosa que pusiera en riesgo los secretos de estado, pero sí un poco más sobre el protocolo, hay cosas muy concretas que en la novela hacemos y que queríamos que fuera muy riguroso, para que cuando alguien lo vea de fe de que lo que estamos haciendo es real y en segundo lugar, me explicó cómo es él y cómo es este tipo de gente ya con sus amigos, con su pareja con su familia, pues al final son personas", contó Sanz.



Rubí conocerá a el príncipe a través de Lucas Fuentes (Marcus Ornellas), quien es su amigo cercano y a quien después traicionará.



"Ambos son hombres de mundo, que están muy acostumbrados a tratar con este tipo de mujer y que si caen, caen sabiendo que caen, no de una manera inocente, sino que caen conscientemente, o sea sabiendo que ella es una mujer fatal".

Eduardo Cortejosa, "El Chuspa"

En la telenovela interpreta a "El chuspa", quien creció en la misma colonia humilde de donde Rubí emerge.



"El tipo es un naco, ñero, muy feo y lépero, yo quería que realmente se viera que la vida me había castigado, que me había tratado muy mal, porque por eso continúa en esa colonia y al final el contacto que tiene el con Rubí es muy bueno porque él cree, como le pasa a todos los hombres en la serie que él es el lobo y que Rubí es la presa, pero en realidad todos somos los corderos y la verdadera loba es ella", afirma Cortejosa.