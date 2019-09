Jessica Alba: actriz, madre, empresaria y ¿policía?

A sus 38 años, Jessica Alba ha sabido balancear su vida como actriz, madre y empresaria, teniendo éxito en los tres departamentos sin dar señas de agotamiento. La actriz de origen hispano, recordada por sus papeles en "Los 4 Fantásticos", "Sin City" y su debut televisivo en "Dark Angel", está lista para enfundarse de policía en la serie de estreno "L.A.’s Finest".



“Algo que me gusta de mi personaje de Nancy McKenna es que es una madrastra, contando con una realidad que es distinta a la mía. La serie plantea el reto de ser una profesionista y a la vez alguien que toma responsabilidad por quienes tiene en casa. Temas como ser una buena figura materna y también poder mantener la relación con tu pareja sentimental son importantes en ‘L.A.’s Finest’”, anunció Alba en exclusiva para EL UNIVERSAL, sobre la serie que se transmite a partir de este miércoles, a las 22:00 horas por la cadena AXN.



Madre de tres hijos y casada con Cash Warren -hijo del actor Michael Warren-, Alba ha forjado su suerte con el dinero, así como con sus roles de heroína y femme fatale. Tan sólo en el 2008, Jessica capitalizó la primera foto de su hija mayor, vendiéndola a una revista por 1.5 millones. Luego, como golpe maestro y siguiéndose inspirando en su maternidad, la actriz creó su compañía The Honest Company, valuada en 2 mil millones de dólares en el 2016, promoviendo productos amigables para la salud en el hogar.



“No hay muchas como Jessica, que poseen una gran variedad de personajes icónicos que gustan de patear traseros y a la vez dirigen empresas de millones de dólares. Ambas compartimos que tenemos un sentido muy estricto de la ética de nuestro trabajo y no tenemos miedo de decir lo que pensamos. Ambicionaba tener a mi lado de mancuerna a una mujer ambiciosa, con carácter como Alba”, compartió Gabrielle Union, cuyo personaje de Syd Burnett, comparte volante con McKenna en "L.A.’s Finest".



Mientras el personaje de Union ya había sido visto en la serie de películas "Bad Boys", particularmente en las calles de Miami, el productor Jerry Bruckheimer, ambicionó transportar a Syd a California y así ensamblarla en una aventura melodramática policiaca, donde tanto ella como Nancy tratan de defender la ley con pistola en mano, mientras que los espectadores de "L.A.’s Fines" averiguan sobre sus pasados oscuros.



“Cuando grabamos el episodio piloto, llegué diciendo que tenía 3 hijos en casa, el más pequeño todavía de brazos; pero me encantó que había un ambiente familiar en el staff de producción, por lo que pude traer a mi bebé que aun amamantaba. Todo eso lo sentí muy distinto al Hollywood que estaba acostumbrada antes, lo cual me alegró mucho y me sentí muy cómoda”, recordó Alba, sobre cómo los vientos tras el movimiento #MeToo cambiaron el ambiente tras las cámaras para las mujeres en Hollywood.



Alba, se mantiene en forma físicamente y a nivel estratégico ha seguido los pasos de actrices vueltas empresarias, como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Sandra Bullock y Salma Hayek, cambiando la percepción en Hollywood, que sólo se puede vivir del entretenimiento con papeles ofrecidos por los grandes estudios. Incluso, que no se puede conseguir dinero fuera del escenario.



“Para ser honesta contigo, extrañaba mucho actuar. Dejé de actuar de manera seria, cuando tuve a mi primer hija hace 10 años. Decidí concentrarme en mi negocio, además de prepararme sobre cómo lograrlo, desde la generación del start up, hasta donde llegué. También creo que necesitaba un poco de descanso. Y ahora estoy lista para lo que viene. Sí extrañaba actuar y aquí estoy”, reafirmó Alba, confesando también su amor por México al declarar: “Mi familia es de México. Crecí en una casa de ambiente México-Estados Unidos. Siempre he vivido dentro de estas dos culturas. Para mí México se siente como casa… como familia. Amo a México dentro y en las orillas con sus costas. Me emociona mucho que el mundo pueda ver más y más arte y entretenimiento procedente de México”.

