Flavio Medina puede fluir en cuarentena gracias a que es actor

La cuarentena provocada por la pandemia del Coronavirus ha hecho que millones de personas en el mundo se aíslen en sus hogares y con ello sus trabajos y su futuro sea incierto. Para los actores la situación no es muy distintas.

Al menos eso es lo que relata el actor Flavio Medina, quien dice padecer los estragos de la crisis sanitaria pero por otro lado explica que como actor está acostumbrado a largos periodos sin trabajo y a no siempre recibir un sueldo.

“Los actores estamos de alguna manera acostumbrados a estar muchos días sin trabajar, tenemos trabajo por temporadas largas pero también hay momentos en los que tenemos mucho tiempo libre y creo que el llevar una vida así, me ha ayudado a poder convivir mejor con esta situación que el mundo está enfrentando”, expresó Medina en entrevista con EL UNIVERSAL.

Flavio, quien está en cuarentena desde el pasado 17 de marzo, detalla que si bien se encuentra en su casa, aislado y sólo comunicándose a través de su teléfono y las redes sociales, confiesa que también ser actor le da la oportunidad de estar en la pantalla de millones de personas en el mundo gracias a tres producciones que hizo el año pasado y que justo se estrenaron este 2020.

Por un lado a inicios del año estrenó “Narcos: México 2”, luego en febrero llegó de la mano de Prime Video con la primera temporada de “ZeroZeroZero”, junto a Harold Torres y Dane DeHaan y sin duda uno de sus proyectos más esperados era la tercera y última parte

de “La casa de las flores”, ficción en la que da vida a Simón, un sacerdote que compagina amor a Dios con su debilidad por las mujeres.

“Evidentemente Simón toca un punto doloroso para quienes son religiosos y ven este sacerdote como lo que es, un humano que tuvo un pasado y presente escandaloso y carnal. Eso me llamó la atención del personaje, al final 'La casa de las flores' es una historia que retrata a la sociedad, la familia y ese esos son temas muy complicados que tenemos y tendrán las futuras generaciones”, explicó.

Cuatro de los últimos cinco proyectos que Flavio a tenido son con plataformas streaming, algo que dice comienza a ser común en los actores, quienes ante la necesidad de trabajo y contar historias que pocas veces se muestran en la televisión tradicional, voltean hacia estos nuevos servicios, que dijo, incluso lograr darles una gran proyección.

Es así que también este año estrenó “Zerozerozero”, ficción basada en el libro escrito por Roberto Saviano del mismo nombre que la serie, y que trata sobre el mundo del narcotráfico, específicamente el dedicado al tráfico de cocaína.

“La serie muestra cómo afecta la industria ilegal y el de la cocaína no solamente a quien está involucrado en esta red de narcotráfico, sino a quienes no están metidos en ella y cómo afecta a la sociedad y el mundo entero, por eso se filmó en México, Italia, Senegal Marruecos y Estados Unidos”, dijo.

Pese a que el actor mexicano desconoce en qué terminará la pandemia y las consecuencias que tendrá lo ocasionado por la cuarentena mundial, Flavio reconoce que los consejos que sus padres le dieron acerca del ahorro desde que era pequeño, lo ha ayudado a enfrentar

esta crisis de trabajo.

“Son momento preocupantes, que bueno que nos tocó vivir, es una llamada de atención que nos hace ser mas conscientes. A veces se cree que quienes trabajamos en el entretenimiento tenemos dinero, pero en realidad si no trabajamos pues no recibimos dinero y más ahora que no hay exclusividades, por eso uno siempre tiene que aprender a ahorrar. Nunca vimos venir esto y ya tenemos muchas semanas pensando en que va a suceder”, añadió.

