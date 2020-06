Dentro del universo de la serie "The good doctor" a Fiona Gubelmann le toca ser, de cierta forma, la mala de la historia.



La actriz disfruta su trabajo como la competitiva y arrogante doctora Morgan Reznick e incluso comparte que ella misma es igual de competitiva pero al contrario de Morgan lo es con ella misma y no con los demás.

"En eso somos diferentes. Puede ser no tan divertido estar con personas tan competitivas y agresivas", dice en entrevista.



"Es la primera vez que tengo la oportunidad de interpretar de cierta forma a la mala, la villana y ha sido muy divertido", señala.



Fiona recuerda por ejemplo que la primera vez que a su personaje y el de la actriz Antonia Thomas les tocó interactuar, terminando de grabar tuvo que disculparse con ella por su actitud en la pantalla.



"Le dije 'espero que sepas que es un personaje, yo realmente no soy así'. Era incómodo sentirme odiada pero ella me decía 'lo sé, lo sé'".



En el desarrollo de su personaje dentro de la segunda temporada que se transmite los lunes a las 20:00 horas por Sony Channel, Fiona relata que tiene un crecimiento.



"Morgan definitivamente comienza a desarrollar relaciones en términos de amistad".



Ejemplo de ello es el episodio doble "Cuarentena" que se transmite estae lunes 22 y en el que, según comenta la actriz a EL UNIVERSAL, veremos a una Morgan más vulnerable.



En la trama de esta noche un virus proveniente de Malasia llegará al Hospital San Buena Aventura poniéndolos en cuarentena. Los doctores Shaun Murphy (Freddie Highmore), Reznick (Fiona), Audrey Lim (Christina Chang) y Alex Park (Will Yun Lee) tendrán la tarea de proteger a los pacientes.