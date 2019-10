Fernando del Solar anunció su salida de "Venga la Alegría" por problemas con su salud, sin embargo, descartó que se trate del cáncer que venció hace tiempo.

Al término del programa de ayer, el conductor explicó que debido a que desde hace tiempo notó que estaba perdiendo peso, se sometió a análisis con temor a que el cáncer apareciera nuevamente, sin embargo, esto no fue así.

Explicó que debe pausar el trabajo para someterse a una dieta rigurosa, subir de peso y recuperarse.

“Estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban ...gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída; tengo un problemita que mi hígado no está absorbiendo los nutrientes entonces estoy bajando de peso”, expresó.

Hace apenas siete meses regresó al matutino de Azteca después de haber estado en otros programas televisivos como "Hoy". El conductor dijo que no se trataba de un adiós, sino de un hasta luego.

“De Venga la Alegría nunca puedo decir adiós, entonces esto es un hasta luego, voy a salirme unos días para recuperarme, quizás en un tiempo regrese aquí”.

- Entérate: Cronología. La historia de Fernando del Solar

En julio de 2012, el conductor revela que le fue diagnosticado Linfoma de Hodgkin (cáncer en el sistema linfático), que le ha afectado principalmente el pulmón derecho. “Tengo muchas ganas de vivir”, declaró entonces.

En diciembre de 2015, después de viajes a Cuba y Monterrey para recibir tratamiento, Del Solar sufre una recaída y es hospitalizado. El 5 de enero de 2016 se revela la hospitalización de Del Solar y las causas: le descubrieron un nuevo tumor en el pulmón.

-Te puede interesar: Fernando del Solar: El cáncer me hizo valorarme y reconstruir mi vida

Nuevamente hará una pausa para recuperarse, en su cuenta de Instagram compartió:

"¡Una pequeña pausa!. Para todas las personas que me han preguntado la razón del por que me tengo que dar un pequeño descanso en @vengalaalegriatva .

Miles de bendiciones para todos y gracias totales".



