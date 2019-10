Este Halloween no te despegues de tu televisor | El Universal

La pantalla se llena de terror con vampiros, fantasmas y hechos paranormales para la llegada del Halloween.

Si eres de los que no le tiene miedo a ver un buen maratón del terror están son las recomendaciones:

Especial "Noches de Halloween" por Studio Universal.

El ciclo comienza en Transilvania a las 19:00 horas con la transmisión de "Drácula de Bram Stoker" esta noche. Continúa el viernes con "Voces del más allá" a la misma hora y "La bruja" la noche del sábado.

Para terminar el fin de semana el domingo se transmite "Mamá". Luego de desaparecer por cinco años en el bosque, Lilly y Victoria, son encontradas con vida. Aunque su tío Lucas y su novia Annabel intentan que regresen a una vida normal algo malo sucede.



Asústame Facebook.

Por la plataforma Facebook Watch ya está disponible la serie "The Birch" para un maratón lleno de miedo.

Con Midori Francis (Good Boys, Ocean’s Eight, Gotham), Xaria Dotson (American Vandal) y Dempsey Bryk (Black Mirror, The Silence) a la cabeza presenta a tres adolescentes que descubren a un monstruo sediento de sangre: "The Birch".

Para ver la serie sólo tienes que entrar a su página de Facebook, dar click en seguir y reproducir los episodios que están disponibles con subtítulos en español:

Estreno de miedo.

Por Atreseries llegan los seis capítulos de la serie "Terror.app" donde cinco chicas jóvenes sufrirán las consecuencias de jugar con la con aplicación móvil Terror.app.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, a las 19:45 horas, se transmitirán los episodios con una duración de 20 minutos, mientras que el 3 de noviembre se emitirán todos los capítulos en un maratón.

al