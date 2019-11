Tras un primer vistazo a varios carteles de "Ojo de Halcón", la plataforma Disney+ ha compartido los créditos de apertura de la serie, aunque lo ha hecho sin la música que acompañará a las imágenes.

El vídeo está disponible en Twitter en la cuenta de MCU Direct. En el clip se pueden ver varios dibujos de Clint Barton, interpretado por Jeremy Renner, así como de Kate Bishop, quien se dice que podría ser encarnada por Hailee Steinfeld, aunque aún no hay confirmación oficial al respecto.



Por el momento se desconocen los detalles de la trama aunque sí se sabe que la ficción se centrará en el entrenamiento de Barton a Bishop, posiblemente para reemplazarlo. Se rumorea que los nuevos episodios también explorarán la vida del superhéroe en el período de cinco años que hay entre Vengadores: Infinity War y Endgame.

Disney + presentó un vídeo de 12 minutos, titulado Marvel Studios: Expanding the Universe, en el que se pudo ver por primera vez los trajes de los protagonistas. En un segmento del clip se puede ver a Ojo de Halcón y Kate Bishop vestidos con atuendos morados, inspirados en sus homólogos de los cómics, en lo que parece ser una trepidante persecución. Otra imagen reveló un cameo sorpresa de Lucky the Pizza Dog, el perro de Clint Barton y fiel compañero canino de Kate Bishop.

"Ojo de Halcón" se une a la creciente lista de series spin-off del Universo Cinematográfico Marvel para Disney +. "Loki", "The Falcon and the Winter Soldier" y "WandaVision" también llegarán al servicio de streaming. "Moon Knight", "Ms.Marvel" y "She-Hulk" también tendrán sus propias series, aunque por el momento ninguno de estos títulos tiene fecha de lanzamiento.

