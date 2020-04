Para retribuir al público que las ha apoyado durante su carrera, las productoras mexicanas Magda Rodríguez y Carla Estrada se reunirán por primer vez para compartir su conocimiento en el especial "Aquí entre nos".

A partir de mañana a las 19:00 horas y hasta el viernes 17 de abril a través de la cuenta de Instagrama de productora de "Hoy" las dos mexicanas impartirán conferencias en vivo en las que hablarán de su trabajo. La propuesta vino de Magda Rodríguez quien llamó a Carla para que ambas pensarán en una forma de apoyar a la población durante la época de cuarentena.

"Yo tengo una escuela de actuación que se llama EACE, donde he estado dando clases en línea, pero un día Magda me habló y me dijo: oye pues ante esta situación ¿qué hacemos?, tenemos que hacer algo y entonces organizamos estas pláticas para quien le interese saber de la producción de cómo hacer un programa diario, de una telenovela", dijo Estrada en entrevista con EL UNIVERSAL.

Además de algunas enseñanzas, aprovecharán para compartir anécdotas que han vivido en la televisión mexicana, además de que la interacción estará abierta para responder a preguntas del público durante la transmisión.

"Vamos a comentar sobre las experiencias y cuales son los pasos a seguir importantes para poder ser un productor o estar dentro de la televisión y aprovechar el tiempo y aprovechar a la gente que está en su casa y darles un poquito más de entretenimiento", detalló.



Además de las clases en línea, Carla asegura que ha aprovechado el tiempo libre que antes nunca le había permitido su carrera para resolver pendientes del hogar.

"Diario arreglo algo, alguna parte de mi casa, hago un poco de comida y trato de aprender algo, por ejemplo, una clase de inglés que tomó con amigos, donde platicamos y trato de utilizar este tiempo emocionalmente, espiritualmente, culturalmente y realmente por eso se nos ocurrió dar estas pláticas", concluyó la productora.