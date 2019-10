Los Derbez están en la boca de todos y en todos los lugares y es que una vez de que se estrenara la serie de "De viaje con los Derbez", ahora en redes sociales está circulando un video donde el patriarca Eugenio cuestiona a su hija Aislinn el porqué se "anda encuerando" en la segunda temporada de "La casa de las Flores", producción de Netflix que también dio inicio el pasado viernes.

Y es que en uno de los capítulos de la producción de Manolo Caro, la hija del actor de "No se aceptan devoluciones" realiza un topless cosa que "molestó" a Eugenio, quien fue grabado por Aislinn para que la gente se diera cuenta del relajado y divertido regaño que le propinó.

"De verás... Ya me vas a grabar, ¿por qué te encueras en 'La casa de las flores'", cuestionó Eugenio a lo que Aislinn le contestó: "Oye es trabajo es arte".

"¿Arte? Dios mío...", replicó el actor.

Hasta el momento el video ya generó más de 20 mil me gusta y a causado algunos de comentarios, todos ellos de manera divertida al ver la cara de Eugenio cuando Aislinn se dispone a grabar el momento del "regaño".

"No podía parar de reír dios santo son buenísimos ya me vi toda la temporada y de llorar. José Eduardo es genial saludos familia derbez desde Barcelona", "

Eres lo máximo Eugenio Derbez, encantador, gracia expontanea, me encantas", "Pobrecito, se veía enojado regañando a su chamaca hasta que se dio cuenta que lo estaban grabando...", entre otros más.



