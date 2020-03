Mensajes feministas protagonizaron el homenaje a Marcela Guirado

Con un mensaje en pro de la lucha que las mujeres han iniciado contra la violencia de género, fue como se desarrolló el homenaje a Marcela Guirado al final de la función de la obra "Perfectos desconocidos", donde ella es una de las protagonistas.

“Me pone muy nerviosa hablar de este tipo de cosas, pero caí que mis tres madrinas hoy, son mujeres y a las tres las amo, el simple hecho de pensar que pudieron no estar aquí, no me gusta y no tendría porque ser. Por eso quiero pedirles que así como hoy fuimos presencia, en el escenario y la butacas, que este 9 de marzo seamos ausencia", expresó Marcela Guirado.

Marcela comentó que el próximo lunes no saldrá de su casa, como una forma de apoyar el paro al que el movimiento Un día sin mujeres está convocando, como una forma de protestar por los feminicidios y violencia de género que se vive en el país actualmente.

“Muchísimas de las personas de mi soporte emocional son mujeres, entonces sólo el imaginarme que podrían no estar aquí por lo que sea, me frustra. Creo que la realidad que estamos viviendo en el país, es urgente de atender y tenemos que tomar todas las medidas necesarias que hagan falta y la del 9 de marzo es una de ellas".

La actriz pidió que las mujeres en verdad hagan sentir su ausencia y así el resto de la población se de cuenta del impacto económico que esto conlleva, para que aprendan a valorar al género femenino.

Guirado hizo estas declaraciones, después de haber dado la función del jueves en el escenario de Teatro Libanés, en la cual el público no paro de sorprenderse y sonreír con la trama. Después de agradecer los aplausos, el elenco y el productor de "Perfectos desconocidos", Morris Gilbert, hizo subir a las tres madrinas de la noche: Marimar Vega, Regina Blandón y Diana Bovio.

“Tengo poco de conocerte, una mujer integra, generosa, bella, talentosa; qué bonito homenajearte en estos tiempos de sororidad, de hermandad, me siento bendecida de conocerte, creo que te mereces esto y mucho más”, expresó Diana Bovio con la emoción a flor de piel.

Llegó el turno de otra gran amiga de la homenajeada, la actriz Marimar Vega, quien llenó de halagos a la homenajeada y destacó su talento como actriz.

“Eres un ser humano increíble, eres una amiga leal, buena e inteligente, verte en un escenario es un privilegio, espero hacerlo muchas veces más y ojalá compartirlo, porque hacer teatro es de las cosas más bonitas del mundo", expresó Regina Blandón sobre Guirado, a quien conoció hace seis años en el musical Hoy no me puedo levantar.

Quienes también destacaron lo buena compañera que es Marcela y lo fácil que es trabajar con ella, fueron Tiaré Scanda y Ludwika Paleta, parte del elenco de "Perfectos desconocidos".

“Uno hace esto porque lo ama y se divierte, esto (su homenaje) es sólo la cereza del pastel y se siente muy bonito. Empecé a actuar desde los 12 años y para mí es una fortuna seguir dedicándome a lo que me gusta y además poder trabajar con gente que admiro, que me ayudan a crecer con tan sólo verlos trabajar”, expresó Marcela Guirado.

El productor Morris Gilbert comunicó que pronto esta obra tendrá cambio de elenco, debido a que varios actores tendrán que dejar el montaje por otros compromisos de trabajo.

