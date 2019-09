"La Reina del Sur" una producción fracasada: Ivonne Montero

La falta de constancia en los ensayos, el no tener a tiempo la producción completa para el estreno y no tener las fechas de temporada aseguradas, fueron las razones por las cuales Ivonne Montero decidió abandonar el proyecto de la obra "La Reina del Sur", a tan sólo unas horas de debutar en la ciudad de Puebla.

“Hay momentos en que se vale salir corriendo a tiempo para salvar una carrera, un nombre. No en todos los casos el show debe continuar, más cuando se tiene un panorama tan oscuro, donde una producción está fracasada de antemano”, declaró Montero.

La actriz explicó que llevan trabajando este montaje desde hace dos meses y medio y es momento que algunos actores aún ensayan con libreto en mano, por lo que no han podido correr la obra completa y sin interrupciones ni una vez.

“Hay personas que no tienen el oficio de ser actores, son conocidos de las personas que están invirtiendo y no saben de qué se trata. Una de las escenas que más se estuvo ensayando y marcando, era fecha que no funcionaba porque las personas no entraban, ya se les había dicho en que momento tenían que gritar y seguían sin hacerlo. Cada detalle fue para mí un cúmulo de emociones contrarias a lo que yo quería y los actores comenzamos a preocuparnos”.

Montero consideró que el problema comenzó cuando el director Leopoldo Falcón se ausentó dos semanas de los ensayos, por lo que ella pidió seguir trabajando a pesar de esta ausencia y su petición fue denegada, lo que significó un gran retraso en la preparación de la obra.

“En un momento se nos dijo que quizá no estaban los derechos conseguidos, entonces uno dice ¿en dónde estoy trabajando?. La obra se tornaba pesada, como un ladrillo en la cabeza, porque no tenía ritmo, no había mágia, porque seguían dando indicaciones a los actores.

“La iluminación nunca se probó, el mapping apenas antier se estaba cuadrando, las pantallas de leds quedaban grandes, el iluminador y el musicalizador se dedican a fiestas, no estamos haciendo Caperucita roja, y ni Caperucita roja se lo merece. El productor ejecutivo nunca ha levantado una obra de teatro, no es que esté mal, qué bueno que se le de la oportunidad, pero no en un proyecto así, no 'La Reina del Sur' y en su estreno mundial”.

Incluso ella y algunos de sus compañeros, pensaron hacer una carta donde pedirían al productor Eduardo Solaraes cancelar la primer presentación, que es este 27 de septiembre en Puebla. Su sopresa fue que también él había pensado en eso y le dijo a su protagonista que estaba en pláticas con Manolo Sánchez Navarro, para traer "La Reina del Sur" al Teatro Manolo Fábregas, algo que le pareció fábuloso a Ivonne porque tendrían dos semanas más para ajustar todo y estar en tiempo y forma para un debut de ese tamaño.

Finalmente todo terminó en pleito interno y con el productor decidido a estrenar en Puebla, a pesar que el lunes pasado no había nada listo de la producción. Por si fuera poco les acababan de avisar que las 20 funciones que ya tenían pactadas, se habían cancelado todas sólo Puebla seguía en pie. La razón que les dieron sobre esto fue por el tema de la obra: el narcotráfico.

“No me estuve preparando dos meses y medio para dar un día de funciones, pero yo no puedo dar la cara por alguien que no ha trabajado, que no está”, dijo Montero.

Aunque se había hablado de Sabine Moussier para entrar en su lugar, Ivonne aseguró que también ella desistió en sacar adelante "La Reina del Sur", porque el personaje de Teresa Mendoza es muy complejo y tiene muchísimos diálogos , y no hay tiempo para que ella se ponga al día con esta historia y papel, así que no sabe qué va a suceder con su estreno mañana.

