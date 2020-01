Entrañable y muy divertida es las historia que Reynolds Robledo creó con la puesta en escena "Mañana", que conmovió al público la noche de ayer durante su estreno en el Teatro Helénico.

Sobre el escenario se levantó una bella y minimalista escenografía que daba la sensación de una casa japonesa, hecha por Jesús Hernández. Ahí se desarrolló la historia de Bran (Pablo Perroni) y Joel (Héctor Berzunza), una pareja que está en el proceso de adopción de una niña llamada Mila (Julieta Luna) mientras están en plena mudanza a un nuevo planeta llamado Tierra 2, pero la visita de Tina (Verónica Langer), Gibran (Juan Carlos Barreto) y Olivia (Ana González Bello), padres y media hermana de Brian, cambiará todo.

“En algún momento hemos tenido las ganas de empezar otra vez, que hubiera el chante de una vida nueva, un lugar nuevo, aunque estemos contentos con nuestra vida, creo que Tierra 2 es un símbolo de esto pero de forma radical, porque mudarse ahí es cortar todos los vínculos”, dijo Verónica Langer.

La chispa de Julieta y la maestría de Juan Carlos Barreto dando vida a un hombre con Alzheimer, hicieron la combinación perfecta para conquistar la simpatía de los espectadores cada que tenían una escena juntos, equilibrando el drama que está historia encierra y los diferentes temas que aborda, como la infidelidad, la adopción, la familia homoparental, divorcio, etcétera.

Con el público regalando un prolongado aplauso al elenco de esta puesta en escena, el productor Eloy Hernández invitó a pasar a los padrinos del estreno, Arcelia Ramírez, Chapu Garza y Sergio Zurita.

“Es un honor ser la madrina de esta obra, que habla de la identidad, del olvido, del recuerdo, de la tolerancia, que hay otros esquemas. Les deseo una temporada hermosísima, un estreno siempre es una cosa emocionante y emocionante es verlos, espero que está sala esté siempre así de llena", expresó Arcelia.

El influencer Chapu Garza, destacó que en esta obra se muestran personajes muy reales, porque no son perfectos y además no cayeron en clichés al abordar una pareja gay.

“Es una gran obra, está estupendamente escrita, me conmovió mucho. Acepté ser padrino porque quiero mucho a Pablo, conozco el trabajo de Reynolds y el elenco es espléndido, pero ni sabía con que me iba a encontrar, podría ser terrible o magnífico pero no punto medio, afortunadamente es magnífico”, expresó Sergio Zurita.

Mañana se presenta en el Teatro Helénico hasta el 1 de marzo.

