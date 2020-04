Hay tres obras que son las más longevas de la cartelera mexicana, "La dama de negro" (26 años), "Mentiras, el musical" (11 años) y "12 princesas en pugna", que el día de hoy está cumpliendo 9 años de temporada ininterrumpida y lo celebrará de una manera diferente esta noche.

"Se dice fácil, pero conservar al público nueve años es muy complicado. Entre la princesa Aurora y Ariel hubo un vacío de 30 años donde no hubo una princesa Disney, entonces esas generaciones crecieron con otra clase de heroína, la princesa Leia. Cuando llegó este texto de Quecho Muñoz burlándose de las princesas y del cliché de lo que es ser mujer, me encantó, incluso lo sentí agresivo, pero me encantó", explicó Rebeca Moreno, productora de este montaje.

Una de los factores por los que cree que sigue teniendo éxito este montaje, es que el público no puede dejar de reflejarse en alguna de ellas, que tienen muchos defectos y que llevadas al límite se descubre que pueden estar muy locas.

Moreno comentó que tenían muy presente esta fecha, pero debido a la cuarentena que se suscitó por el coronavirus Covid-19, tuvieron que resolverlo de esta forma, usando la tecnología para reunir a todo el elenco e invitados especiales en una transmisión en vivo por Facebook a las 20:30 horas.

La productora aclara que no se trata de ver la obra completa por internet, sino de vivir una experiencia en torno a la historia que creó Quecho Muñoz, “porque no estoy muy a favor de trasladar el teatro al internet, porque pierde todo lo que es hacer teatro, porque para que haya teatro debe haber comunión”.

También señaló que las actrices y actores que participarán en esta dinámica esta noche, no estarán caracterizados porque el vestuario se quedó en el Teatro Xola cuando cerró, pero el público podrá charlar con ellos mientras les comparten anécdotas, porque estarán presentes hasta los que han dejado la producción hace algún tiempo.

Es precisamente con esta parte con lo que iniciará esta celebración virtual, con la participación de Leslie Martínez, Lety Amezcua, Mary Francis Reyes, Paulina de la Barrera y Paola Contreras, quienes están desde la primera temporada de 12 princesas en pugna y compartirán su experiencia en este montaje.

También habrá una competencia de dibujo, de improvisación del halago más bello del mundo, Lola Cortés descubrirá quién es la princesa más débil, Carmen Sarahí (la voz oficial de Ana de Frozen) retará a una ronda musical; se realizará un viaje para conocer a las princesas que se han ido a otras partes del mundo como Patricia Simonín (Canadá), Mónica Mar (España), Elena Bello (Autralia), Ilse Noguez (República Dominicana) y Kyra Suz (Alemania); entre otras actividades.

Rebeca señala que muchas de las actrices que han formado parte de este montaje, están teniendo mucho éxito en su carrera, y recordó como Carmena Sarahí estuvo cantando en la pasada edición de los Oscar, o a Michelle Rodríguez que dio vida a Cenicienta y hoy es una de las actrices más populares en cine, series, teatro y televisión; lo mismo que Manuel Balbi o Lambda García.

“Queremos que esta noche se diviertan mucho, queremos que la gente que está en cuarentena tenga una catarsis, se la pase muy bien y que ría”, dijo la productora.

