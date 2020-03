Al parecer al teatro no hay quien lo detenga, porque sus artistas están encontrando la forma para llevar las obras que tenían en temporada, hasta el público a través de las nuevas plataformas digitales, tal y como lo hizo la actriz Luly Garza, quien realizó la noche de ayer una función de la obra "El testamento de María", a través de un Facebook live y que el público todavía podrá disfrutar por poco tiempo.

“Ante la necesidad de suspensión de nuestra temporadas en los teatros La Teatrería y Foro Shakespeare, quiero compartir con ustedes El testamento de María. No será la versión para teatro, dirigida por Itari Marta, sino un momento íntimo para revisar este texto de Colm Toibín que es siempre pertinente; hoy más que nunca”, escribió la artista en la publicación del video.

En una publicación previa a esta dinámica, Luly explicó que desde hace dos años tenía la idea de hacer un streaming de este monólogo, porque consideraba que era un buen experimento, pero la desanimaron.

“Muchas veces he dicho que yo, que lo he interpretado durante cuatro años, no he podido evitar que los acontecimientos en el mundo hagan que el monólogo me resuene diferente, dependiendo de lo que pasa. Y es brutal.

“Una parte de mi (la más introspectiva) siente una emoción extraña. Me parece que la naturaleza... la vida... el universo... Dios (No sé cómo le quieran llamar ustedes) nos está dando una lección extraordinaria. Personalmente quisiera tener la capacidad para aprovecharla y no resistirme... y permitir que el mundo cambie... y permitir que todo esto me cambie”, escribió.

Luly daría tres funciones de este monólogo en La Teatrería, pero ante la decisión de este recinto de cerrar sus puertas, las presentaciones del 21 y 28 de marzo quedaron suspendidas. Uniéndose de esta manera al movimiento #QuedateEnCasa Luly realizó este monólogo sin utilería, porque se quedó en el teatro, logrando 3 mil 300 reproducciones y fue 53 veces compartida.

“Espero que ven lo que yo veo en este texto, que me ha acompañado durante cuatro años, en otros momentos del mundo en los que han pasado otras cosas muy horribles, pero hoy es muy importante porque pareciera que tenemos que entender la vida en otra forma y pensar más en los otros”, fue como finalizó Luly Garza esta función.

