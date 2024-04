Hace un año, Maribel Guardia regresaba de presentarse en la puesta en escena "Lagunilla mi barrio" cuando recibió la peor noticia de su vida, su hijo Julián había muerto, fue su esposo Marco Chacón quien le dio la triste noticia, la actriz aventó el celular y rompió en llanto, le llevó días creer que su único hijo, el que tuvo con el compositor Joan Sebastian, había muerto a los 27 años.

Julián Figueroa, quien tenía una prometedora carrera musical falleció mientras dormía, su esposa Imelda lo encontró sin vida en una habitación de la casa; el joven artista, que había grabado con Diego Verdaguer años antes, tenía un hijo, José Julián, quien tiene un enorme parecido físico con su padre y quien es un gran consuelo para Maribel.

Tras confirmarse la muerte de Julián Figueroa, la casa de su madre Maribel Guardia se llenó de flores, familiares, colegas y fans le mandaron arreglos florales para despedir al joven talento que hoy, a un año de su repentina partida, recuerda su madre con un emotivo mensaje.

Maribel Guardia celebra a su hijo Julián Figueroa, quien murió hace un año.

Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián

Después de que Julián Figueroa fue cremado, Maribel Guardia habló con la prensa para agradecer las muestras de cariño hacia su hijo, los homenajes que le realizaron y entre lágrimas, habló de las cualidades de Julián, quien comenzaba su carrera, tenía listas 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, la guitarra, era caritativo y un gran papá.

"Dios me lo dio y Dios me lo quitó", expresó destrozada ante las cámaras junto a su nuera, quien no la ha dejado sola en este difícil proceso de duelo, en el que Maribel ha tenido momentos de depresión, pero que no ha dejado de trabajar y de recordar constantemente a su hijo, como escribió en una reciente publicación, durante los últimos 365 días.

"Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud", se lee en el inicio de un mensaje que compartió en las redes en el priimer aniversario luctuoso de su hijo.

Guardia recordó algunos de los momentos que más gozó con su hijo, así como los lugares en donde lo encuentra con frecuencia, como en el jardín que tanto le gustaba.



"Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín , en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar. Vives en mi, en los lugares más inoportunos me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos".

Maribel aplaudió que su hijo fuera solidario y un defensor de las causas perdidas, le pidió que no se preocupara por ella, quien siempre lo tenía en su corazón con el más ferviente amor de madre que existe.

Foto familiar de Julián Figueroa (QEPD): Imelda Garza Tuñón, su hijo y su madre Maribel Guardia. Foto: Instagram



"Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mi, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte “Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la Virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre", se lee.

