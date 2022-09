El tema "Te felicito", ¿Fue una indirecta para Piqué?, Shakira responde

Shakira pudo dedicar su exitoso sencillo “Te felicito” a Gerard Piqué, tras las presuntas especulaciones de infidelidad que salieron a la luz hace algunos meses.

Cuando comenzaron las primeras suposiciones de que la pareja estaba rompiendo y atravesaban una crisis matrimonial, la colombiana sacó la canción cuya letra puso a usuarios de redes sociales a encontrar coincidencias con lo que se decía de las celebridades en los medios de comunicación, en aquel momento.

Si bien, ninguno de los dos aclaró la situación hasta unas semanas después en que confirmaron su separación, la sospecha de los internautas se quedó en un tema de conversación, ahora es la propia intérprete de “Antología” quien pudo confirmar en entrevista que en sus canciones suele demostrar lo que siente.

Fue en el medio “ELLE” donde cuestionaron a Shakira sobre su relación con Piqué y la indirecta al jugador a través de su música.

"Sólo puedo decir que consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago", dijo.

Recordemos que en el tema, también interpretado por el puertorriqueño Rauw Alejandro, la bailarina expresa: "Para hacerte entero. Me rompí en pedazos. Me advirtieron, pero no hice caso. No me digas que estás arrepentido. Te conozco bien y sé que mientes".

Lo que levantó especulaciones sobre el empeño que la cantante puso en su relación y en construir una familia, situación que no sería "valorada" por Piqué.

La cantante agregó: “Cuando el guante calza, calza. Como dije antes, mi música es ese canal”.

En el video, la canción expresa el descubrimiento de una infidelidad, además Shakira hace movimientos que simulan a un robot.

Poco después de dar por finalizada su relación de 12 años, Piqué fue captado con su nueva novia Clara Chía en un concierto, hasta la fecha la pareja sigue dando de qué hablar y la colombiana enfrenta una discusión para que sus hijos: Milán y Sasha salgan de España por el acoso de medios, sin embargo, Piqué no le otorgó los permisos.

