"Te amo, eres perfecto... ahora cambia" celebra 100 representaciones

"Gracias por el milagro de su presencia", fue como el productor Juan Torres agradeció al público la por haber hecho de la obra "Te amo, eres perfecto... ahora cambia" un éxito, al llegar a sus 100 representaciones en un momento donde el teatro aún está tomando fuerza y sigue siendo complicado atraer a la gente a las funciones.

"El teatro nos regaló hoy reunirnos, disfrutar y celebrar el teatro, y a una obra donde lo único que hemos hecho desde que empezó esta temporada, fue dejar todo y más dentro y fuera del escenario, hay mucha pasión, mucho talento", dijo el productor Juan Torres, teniendo al lado a los protagonistas de esta obra musical, Chantal Andere, Lola Cortés, Federico Di Lorenzo y Efraín Berry.

Después de casi dos horas de canciones, situaciones divertidas y varias historias de amor y desamor, con las que el público pudo identificarse de una u otra forma, el productor Juan Torres celebró la noche del viernes el primer centenar de funciones de esta comedia musical.

Torres destacó que los cuatro actores que tenía en el escenario, ostentan una larga trayectoria y son pilares dentro del teatro musical en México, además de ser dignos representantes del gremio teatral; sobre esto Lisset, una de las madrinas que develó la placa por las 100 representaciones, dijo:

"Este (el escenario) es nuestro lugar feliz, este es nuestro recinto sagrado, crecimos y vivimos del teatro y le tenemos un respeto y una veneración muy especial, por eso me preocupan las siguientes generaciones, porque ahora los chavos se cansan de no hacer nada, Chantal, Lola y yo estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y aquí estamos, felices y agradecidas por pisar el escenario, por hacer teatro, felicidades a estos actores que son de la vieja guardia y fue un privilegio el poderlos disfrutar".

Yahir llego emocionado por estar apadrinando a su mentora Lola Cortés, a quien de inmediato abrazó en cuanto subió al escenario y la llamada "Juez de Hierro" lo recibió sonriente.

"Estamos viviendo el teatro de diferente manera, después de 18 meses que se nos arrebató este espacio sagrado, a tantos compañeros con quienes hacemos equipo y que al final hacemos familia, porque cuando uno llega cansado, lesionado, con preocupaciones, con todo, son los compañeros los que te escuchan, te apoyan y que cuentan contigo también; entonces creo que no sólo estamos aquí reunidos celebrando el teatro también la vida", dijo Yahir.

El cantante resaltó la energía y las ganas de hacer teatro que Lola, Chantal, Federico y Efraín proyectaron y que llegó hasta el público que estaba en las butacas, por lo que la gente se conmovió pero sobre todo se divirtió con su interpretación y las historias que contaron.

Por último Mario Iván Martínez comentó que hacer comedia es todo un desafío, porque hay que hacerlo con inteligencia, encanto y ritmo, por lo cual siempre causa aprensión en los actores que aceptan el reto; también señaló que el teatro siempre ha sido el espejo de la época y su sociedad.

"Donde nos reímos de nuestros vicios, de nuestros caprichos, de la mentira y las restricciones absurdas de la sociedad, y en estos tiempos tan difíciles, tiempos de delirio cibernético, el momento único, irrepetible en el tiempo, el acto teatral es insuperable e ideal para reirnos y meditar sobre las múltiples facetas de la comunicación en pareja, eso hace esta obra", dijo Mario Iván.

También señaló que en este elenco no hubo ni una señal de ego, algo muy positivo porque en el teatro no valen las individualidades porque es un trabajo en equipo y remató diciendo: "mis compañeros saben que un actor sin réplica, un actor que no escucha al otro, que no pasa la pelota para que el del chiste meta gol, está condenado al suicidio escénico y por ello son cantantes y actores de primer nivel, porque demuestran generosidad para con su arte y sus compañeros en escena cada noche".

