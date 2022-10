Tarde o temprano Sarah Brightman lanzará álbum en español: "Les pido paciencia”

“Sí quiero hacer un álbum en español, pero les pido paciencia”, señaló la soprano Sarah Brightman, quien definitivamente se toma muy en serio el tema de los idiomas, ya que considera que es el reflejo de la cultura de cada país.

En cuanto a sacar un disco, completamente en español, detalló que no se siente todavía con el suficiente conocimiento para trabajar en una producción completamente en nuestro idioma.

“Estoy trabajando en ello, he hablado con varios productores de América del Sur y creo que habrá un momento en que lo podré hacer”, declaró en conferencia de prensa, durante su reciente visita en la Ciudad de México.

Lee también: Mago español muere en pleno escenario, todos pensaron que era parte del show

La primera vez que la cantante inglesa vino a México fue en 1994, época en la que ofreció una serie de conciertos, para darse a conocer ante el público mexicano por ecomendación de un amigo; en aquel momento uno de sus éxitos era “Time to say goodbye”. Cuando llegó al país, hace 27 años, -recordó- quedó sorprendida.

“Me bajé del avión, sentí un sentimiento de apego, sentí familiaridad con el país porque me parece que es una cultura feliz, me gustan los colores de México, los que se reflejan en sus trajes típicos, los paisajes, las montañas, lo que reflejan sus películas”.



Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda

Le parece que la gente es muy profunda, espiritual y en cuanto a la comida le parece fabulosa, por lo que sabe que es un país muy diverso, en el que siempre hay una gran variedad de platillos para probar y elegir:

“Siempre se pueden probar cosas muy diferentes, además también en nivel de ecosistemas se pueden encontrar bosques tropicales. Hay muchos sitios que, además, son patrimonio de la UNESCO; hay desiertos, áreas metropolitana", detalló.

Además, consideró que a través de las amistades que ha forjado aquí se ha dado cuenta de que las personas en México son muy educadas y con un entenidmiento amplio acerca del mundo, como también ocurren en la sociedad europea.

Detalles de sus shows en México

Brightman está en México porque dará cuatro conciertos en el país en los próximos días, como parte de su gira “A starlight symphony”: este 18 de octubre en el Auditorio Telmex, en Jalisco; el 19 en la Arena Monterrey, en Nuevo León; el 21 en el Auditorio Metropolitano en Puebla y el sábado 22 en la Arena Ciudad de México.

Para esta gira, la intérprete de 62 años quiso regresar con un espectáculo que compensara la distancia que tuvieron que marcar, tanto ella como sus fans, por la pandemia del Covid-19.

Aseguró que quiso tener una retrospectiva, es decir, incluir piezas con las cuales estuvieran familiarizados sus fans, de varios autores, algunas de ellas pertenence a su exesposo Andrew Lloyd Webber, sumado a un ambientacación acorde a la temporada de Halloween y Día de Muertos.

“Este espectáculo nos lleva a diferentes mundos, es un show misterioso, lo he presentado en Estados Unidos, aunque ha sido sencillo me siento complacida de estar en México”.

Sarah Brightman ya no viajará a la Estación Espacial Internacional

En 2015 se canceló el vuelo donde la intérprete tendría la oportunidad de viajar a la Estación Espacial Internacional, anunciado desde 2012, y aunque no pudo estar literalmente cerca de las estrellas, Sarah aseguró que aprendió mucho durante los entrenamientos.

“No tuve la oportunidad de viajar a la estación espacial, pero sí pasé por el proceso de entrenamiento y de capacitación para hacerlo, lo cual me permitió entender qué significa, cómo se siente el salir y eso me resultó suficiente, por supuesto este entrenamiento representa muchos retos. Me ayudó a entender quién soy yo misma y a entender con precisión qué es lo que Sarah puede hacer”, destacó.

Dicho entrenamiento, le ha permitido disfrutar de cosas tan sencillas como sentarse y encender una fogata, por lo que ha pensado que es un adiestramiento que todos deberían tener porque ayuda a pensar profundamente en el mundo.

“No llegué a las estrellas a través de este entrenamiento, pero de algún otro momento sí he llegado a las estrellas”, reflexionó.

Lee también: Con una fotografía de los comienzos de Lyn May, redes sociales colapsan

Significado a través de la canción



Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

Cada vez que canta, la vocalista compartió que trata de transmitir un significado, le gusta que las canciones que interpreta hagan llegar un mensaje a la gente, que de algún modo les ayude.

“Me siento honrada de escuchar que hay personas enfermas que me escuchan, que hay personas que están a punto de dejar este mundo y que me escuchan. Como artista siento que es difícil transmitir paz o gozo a las personas, pero cuando lo logro siento que valgo la pena en algo. El tener el don como el de la voz es algo que se siente muy especial y es algo que se tiene que reconocer y algo con lo que hay que comprometerse”.

Entrenamiento clásico

La estrella no piensa en los diferentes géneros de la música como tal, su entrenamiento ha sido clásico y sigue trabajando fuertemente en mantenerlo.

“Eso me da las bases para tomarme la libertad de hacer prácticamente lo que yo quiera, es decir, puedo entrar a cualquier rango vocal sin lastimar mi voz, por supuesto, todas las piezas que canto las disfruto por su momento, por su género porque me gustan", confesó.

“Tienden a fusionarse muchos géneros desde la ópera, el rock, el pop y finalmente todas estas piezas que yo canto son piezas por las que siento mucha pasión. Esto es lo que le ha dado un sonido distintivo a mi trabajo”, profundizó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc