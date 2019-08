Tarantino convertirá "Érase una vez en Hollywood" en miniserie para Netflix

Quentin Tarantino prepara una versión extendida de cuatro horas de "Érase una vez en... Hollywood" que se estrenará en formato de miniserie de cuatro entregas en Netflix.

Así lo ha confirmado el actor Nicholas Hammond, que interpreta a Sam Wanamaker en la oda a la Meca del Cine de los 60 que ha realizado el aclamado cineasta y que llegará a los cines españoles el 15 de agosto.

Los rumores sobre el montaje de cuatro horas comenzaron tras un comentario del periodista de The New York Times Kyle Buchanan, que afirmaba que Tarantino había comentado al reparto del filme que añadiría las escenas eliminadas del montaje para cines para la versión de Netflix, que estará dividida en episodios de una hora como ocurrió con "Los odiosos ocho".

Ahora bien, el rumor ha quedado confirmado tras las declaraciones de Nicholas Hammond en una entrevista para el podcast The Mutuals Interviews. "Hay en conversaciones algo sobre una versión de cuatro horas para Netflix, ya que muchas escenas que Tarantino rodó no aparecieron en el montaje de cines porque no había espacio", comentó.

"Lo prometido es que sea como su anterior película, 'Los odiosos ocho', que acaba de tener versión de cuatro horas para Netflix y creo que están hablando de hacer lo mismo. Hay algunos actores, como Tim Roth, maravillosos que no llegaron a aparecer en el corte final y ahora tendrán su oportunidad de estar. Esta versión para la plataforma será genial también", explicó.

De esta forma, el director de "Malditos Bastardos" y "Django desencadenado" tendrá la oportunidad de ofrecer su versión definitiva de la película sin arriesgarse económicamente.

Junto con Tim Roth, otro que volverá, si acaba confirmándose esta versión extendida por episodios, es James Marsden, que fue Burt Reynolds para Tarantino, aunque sus escenas se eliminaron.

La película está siendo un rotundo éxito en Estados Unidos, donde lleva recaudados más de 86 millones de dólares, una cifra que irá a más a nivel internacional, cuando el resto de mercados reciba al esperado noveno largometraje de Tarantino.

