Tania Rincón guarda sus entrevistas de Tokio 2020

Tania Rincón tendrá que esperar a los próximos Juegos Olímpicos para sacar las entrevistas que ya tenía realizadas para su canal de YouTube con los deportistas mexicanos que irían a Tokio 2020, y todo porque el evento deportivo se pospuso por el Covid-19, sin embargo, la conductora y amante de los deportes no pierde la esperanza de lanzar un buen producto por su canal, con las modificaciones necesarias.

Vuelven a Cositas un caballero del zodiaco

¿Cómo se vería el personaje creado por Alma Gómez con una armadura como la de los ya clásicos Caballeros del zodiaco? Pues sus fans han dejado claro que muy bien y es que en un canal de Instagram dedicado al clásico manga hicieron un concurso para que los fans la dibujaran caracterizada de esos personajes y los resultados le encantaron, pues ella misma compartió en su cuenta oficial LASlas imágenes donde se le puede ver como toda una guerrera.

Filtración de canción de Reik fue un error de dedo

La filtración de la nueva canción de Reik fue un error de dedo; después de varias especulaciones de que se filtró la colaboración que habían hecho con Morat cuando estaban promocionando su sencillo con Aitana, aclaran que tan sólo se trató de un error técnico, pues resulta que al momento de subir la canción que estaban promocionando, jalaron sin querer la canción con Morat. “Yo ni me enteré hasta que uno de los mánagers no los puso en el chat, pero ya la bajaron, fue un error de dedo, nos pidieron una disculpa enorme y realmente sonó muy sincero. Seguramente a quien lo hizo le tocó una regañiza y de ahí no pasó”, explica Gilberto “Bibi” Marín.