Tania Rincón: el vestido con cuello halter y transparencias que estiliza la figura

Cerca de 80 mil personas han aprobado el glamuroso look que portó Tania Rincón para la gala de los Premios Lo Nuestro. Por lo menos esa cantidad de gente le ha dado “Me gusta” a una de sus recientes publicaciones en Instagram, donde ha presumido su elegante outfit para la ocasión.

Leer más: El entrenamiento de Tania Rincón para bajar de peso

Además, más de 500 personas han pasado por la sección de comentarios para dejarle elogios a la guapa conductora. “Una noche para recordar”, ha sido parte del epígrafe que escribió en la publicación, en donde también agradeció a todo el equipo de estilistas y asesores de imagen que la acompañaron en la noche especial.

Leer más: Tania Rincón impone tendencia con jogger de piel ideal para disimular la barriga

El vestido que lució la conductora de “República deportiva” tuvo un diseño ajustado al cuerpo, por lo que sus curvas quedaron en primer plano y como protagonistas. Además, la prenda contó con un elegante cuello halter de color amarillo fluorescente, que se transformó en un gran moño en su parte trasera.



El diseño del vestido de Tania tuvo transparecias y brillos. Fuente: Instagram @taniarin

De esta manera, el vestido de Tania fue totalmente innovador y diferente a lo que se vio sobre la alfombra roja del evento, ya que contó con holanes en las caderas, y mucho brillo y transparencias: dos elementos que vienen en auge desde 2022 y seguirán en tendencia todo este 2023.



El diseño del vestido por la espalda. Fuente: Instagram @taniarin

No caben dudas de que su outfit fue un total acierto para su figura y estilo. A través de un gran recogido en su cabello (un chongo alto con fleco ladeado), la presentadora pudo lucir el gran moño fluorescente en su cuello por la parte trasera, de manera muy elegante y sensual. No quedan dudas de que este look quedará en su historial fashionista, y en la memoria de sus fans y sus seres queridos que siempre la apoyan en cada paso y evento televisivo.