Tadeo Bonavides está preparado por si falta papá

Debido a los constantes problemas de salud que ha tenido recientemente su padre, Carlos Bonavides, el actor Tadeo Bonavides señaló que ya ha platicado varias veces con él sobre el tema de la muerte, particularmente ahora que fue hospitalizado.

“Hubo un punto en el que se desmayó y me dijo: ‘No sé qué vaya a pasar conmigo, no sé si voy a salir de aquí, quiero que seas feliz y que sigas adelante por cualquier cosa’. Nadie está preparado para la muerte, en algún punto todos nos vamos a ir y el momento en que eso pase se habrá ido mi ídolo”, señaló el joven, quien participa en el programa Como dice el dicho.

Su padre, dijo, ya tiene los papeles en orden en caso de que llegara a faltar, además comentó acerca de la película que quiere hacer con el popular personaje Huicho Domínguez.

“Mi papá tiene un sueño que es realizar una película que se llama Angelus, ya está escrita y nuestro objetivo es realizarla con la producción que caiga; si mi padre no está, yo la voy a hacer”.

Tadeo añadió que vive puros sustos con su padre desde el infarto que le dio, hasta en fechas recientes que ha pisado el hospital por algunas operaciones.

“Mi papá siempre me ha dicho: voy a estar contigo el tiempo que Dios me dé vida y nunca te voy a dejar solo, tal vez mi papá no sea la persona más joven del planeta, pero agradezco eso porque bien dicen: más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

Tadeo consideró a Carlos Bonavides un ser lleno de sabiduría y, tal vez no le enseñe a jugar futbol, pero sí a cómo vivir y a sobrevivir.

“Lo mejor es siempre seguir adelante, muchas veces la vida te va a tirar, pero hay que levantarse, hemos pasado momentos duros en mi familia con esto de los hospitales, pero lo hemos sabido sobrellevar, seguir adelante y firmes en el camino”.

También recordó a su madrina Carmen Salinas, en su primer aniversario luctuoso.

“Un saludo hasta el cielo”.