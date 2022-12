Sylvia Pasquel llama "diva desempleada" a Lucía Méndez

Las polémicas alrededor de las protagonistas del reality “Siempre reinas” todavía siguen presentes y al parecer la enemistad entre Lucía Méndez con sus colegas de este proyecto todavía está dando de qué hablar.

En fechas recientes Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel acudieron al programa “Pinky promise” para hablar sobre su experiencia en el programa de Netflix y afirmaron que ellas son reinas en todo momento de su vida, no sólo ante las cámaras, sino también con su día a día.

Tanto Zapata como Pasquel en varias ocasiones hicieron comentarios para excluir a Méndez, incluso en este show por internet se sugirió que el próximo reality se llame “Tercia de reinas”, sin contar a Lucía.

“Vamos a hablar de tres, somos tres reinas”, afirmó Laura, mientras que Sylvia agregó “¿para qué le damos rating?”

Laura señaló que a las mujeres se les puede quitar el título de “reinas” ante ciertas circunstancias, Karla Díaz-Leal sin dar nombres complementó “que por cierto no está aquí” haciendo alusión a Lucía Méndez, a lo que Laura preguntó “¿quién?” Lo que generó la risa de todos.

Pasquel señaló que seguramente Méndez no había acudido a esta charla porque “está cuchiplanchando con el de 28 años”, después se tocó el tema de los cibernautas que atacan por internet y la hija de Silvia Pinal habló al respecto.

“Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta, yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Nosotras sí trabajamos, (ella) es una diva desempleada, neta”, comentó refiriéndose a Lucía.

Sylvia agregó que es necesario que se les diga "a los empresarios que la manejan que la ubiquen. Hubieran cuidado su imagen no que salió raspadísima”.

Laura Zapata tuvo encontronazo con Méndez

Laura opinió que Lucía se merece a los haters que tiene y que cuando estaban jugando poker su compañera se había puesto pesada a tal grado que le dijo que ya no era Diana Salazar y que su padrino ya se murió, entonces le pidió bájale tantito a tu tono.

“Nosotras ya estamos vigentes, en serio, ella no hace televisión desde el siglo pasado; para mí fue muy difícil trabajar con una persona tan silvestre, reactiva, que se ponía todos los sacos”.

