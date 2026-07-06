Hay actores a los que el público solo lora recordar por su nombre; otros, en cambio, se convierten en leyendas gracias a que su trabajo y los personajes que interpretaron logran trascender generaciones, tal es el caso de Sylvester Stallone.

Y es que, a lo largo de más de cinco décadas de carrera, el actor ha dado vida a boxeadores, veteranos de guerra, policías, camioneros, rescatistas y mercenarios que no sólo dominaron la taquilla, sino que terminaron por definir distintas etapas del cine de acción.

Ahora, a sus 80 años, repasamos la trayectoria de Sylvester Stallone a través de los papeles que lo convirtieron en un ícono de la pantalla grande.

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Rocky Balboa ("Rocky", 1976). El personaje que lo cambió todo. Rocky es un boxeador de Filadelfia que recibe una oportunidad improbable para pelear por el campeonato mundial de los pesos completos. Más que una historia de boxeo, la cinta se convirtió en un relato de perseverancia que terminó ganando el Oscar a Mejor Película y dio origen a una de las franquicias más importantes del cine.

John Rambo ("First Blood", 1982). Este veterano de la guerra marcó un antes y un después en el cine de acción al presentar a un héroe distinto: un hombre roto y en conflicto con la sociedad y con su propio pasado.

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Marion “Cobra” Cobretti ("Cobra", 1986). Un agente asignado a proteger a una testigo clave de una organización criminal. Lo que distingue al personaje es su estilo: métodos violentos, reglas propias y una estética que definió buena parte del cine de acción de los 80.

Lincoln Hawk ("Over the Top", 1987). Quizás es el papel más completo de la carrera de Stallone. Aquí no es el típico hombre con habilidades; sino un camionero que participa en torneos de vencidas mientras intenta reconstruir la relación con su hijo. Más allá de la acción (que sí la hay), el personaje es recordado por su tono emocional, el cual acercó a Stallone el drama.

Ray Tango ("Tango & Cash", 1989). Un detective de Los Ángeles que, junto a su rival interpretado por Kurt Russell, es acusado injustamente de un crimen que no cometió. La dupla protagoniza una historia de acción con tintes de comedia que se convirtió en una de las más populares de finales de los años 80.

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Barney Ross ("Los indestructibles"). Funciona como un homenaje directo a toda una generación del cine de acción. En la cinta, Stallone interpreta al líder de un grupo de mercenarios de élite, pero su importancia va más allá del personaje: la saga reunió en pantalla a figuras como Jason Statham, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, convirtiéndose en una especie de reunión de los grandes.

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