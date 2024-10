La actriz Sydney Sweeney sorprendió a sus seguidores por el radical cambio físico que ha experimentado para su próxima película: se pondrá en la piel de la famosa exboxeadora estadounidense Christy Martin para una producción biográfica que aún no tiene título, pero que recientemente comenzó su rodaje, según informó la revista "Variety".

La estrella de "Euphoria" de 27 años compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece detrás de escena en el set de filmación y se la ve completamente irreconocible.



Sweeney ha estado trabajando y entrenando duro para dar vida a la boxeadora profesional que fue campeona mundial en la categoría de peso superwelter en 2009, y sus esfuerzos son evidentes. En las fotos se puede ver que dejó su pelo largo y rubio, y ahora tiene uno más corto, crespo y de color café, como el de Martin. Pero no solo eso, ya que la protagonista de "Cualquiera menos tú" ha ganado mucho músculo y parece ser una verdadera boxeadora. "Bueno, el secreto ha salido a la luz gracias a unos paparazzi en los arbustos, así que aquí tienen un pequeño vistazo detrás de cámaras de la película en la que estoy trabajando ahora", escribió en su cuenta de Instagram junto a las fotografías que compartió para mostrar su gran cambio físico.

"En los últimos meses, he estado inmersa en un intenso entrenamiento para dar vida a la historia de una mujer increíble: una verdadera campeona que luchó batallas tanto dentro como fuera del ring", agregó.

"Su viaje es un testimonio de resiliencia, fuerza y esperanza, y me siento honrada de ponerme en su piel para compartir su poderosa historia con todos ustedes. ¡Pronto habrá más!", concluyó su texto.

Sin embargo, ponerse en la piel de una boxeadora no es algo nuevo para Sweeney. Ella ama esta disciplina y también la MMA. De hecho, hace un tiempo atrás, y en el marco de esta nueva película, la intérprete conversó con el medio "Deadline", y señaló que practicó "lucha y kickboxing entre los 12 y los 19 años".



Asimismo, indicó que "tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es una historia ligera, es exigente física y emocionalmente, hay mucho peso que cargar. Pero me encanta desafiarme a mí misma".

Lee también: Álvaro Morte declara su amor por México: "cada visita es única"

El cambio físico que ha experimentado Sydney Sweeney para interpretar a Christy Martin en su biopic.

La biopic es dirigida David Michod ("Animal Kingdom" y "The King") y precisamente contará la historia de ascenso de Christy Martin, quien compitió entre 1989 y 2012, y se convirtió en la boxeadora más famosa de Estados Unidos en la década de 1990.

La deportista que se mantuvo activa durante 23 años ganó una gran cantidad de admiradores por su resistencia en el ring, y fue una gran estrella en el boxeo femenino que en 2020 la llevó a ser incluida en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Sin embargo, Martin también sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su ahora exesposo, James Martin -quien fue su entrenador- en el año 2010.

La apuñaló varias veces y le disparó en su casa en Florida. James fue declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 25 años de prisión.

Aún no se conoce la fecha de estreno de la biopic, pero según informó la revista "Variety", el elenco incluye a Ben Foster como James Martin, Merritt Weaver, Katy O'Brien, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman y Tony Cavalero.

Lee también: Productora de Hollywood se lanza contra Sydney Sweeney: "No es bonita y no sabe actuar"

rad