Productora de Hollywood se lanza contra Sydney Sweeney: "No es bonita y no sabe actuar"

Syndey Sweeney, el nombre lo dice todo. A sus 26 años, la actriz tiene una de las carreras más prolíficas de Hollywood; ya que no solo es considerada como una de las mujeres más bellas de la industria y de las más talentosas.

Sin embargo, y a pesar de su popularidad, la estadounidense ha sido duramente criticada por una de las principales productoras de cine, Carol Baum.

Según con información publicada por el Daily Mail, Baum arremetió contra Sweeney en una plática que tuvo con una crítica de cine y justo después de ver la película "Con todos menos conmigo" durante un viaje en avión, pues, aseguró, "todo el mundo hablaba de ella": "No entiendo a Sydney Sweeney. Estaba viendo en el avión esta película ('Con todos menos conmigo') porque quería verla, saber quién es ella", cita el medio.

Baum expresó su disgusto por la cinta al llamarla "una película que no se puede ver", pero fue mucho más allá con Sweeney al calificarla de poco atractiva y mala actriz: "Explíquenme a esta chica. No es bonita, no puede actuar. ¿Por qué es tan buena?", agregó.

En su larga trayectoria en Hollywood, Carol Baum ha producido más de 34 filmes, entre los que se encuentran "El padre de la novia" y "Buffy, la cazavampiros".

Por su parte, Sydeney Sweeney saltó a la fama en el 2019, con el estreno de la serie "Euphoria", donde interpret a Cassie, una adolescente con problemas emocionales y de autoestima.

En su corta carrera, la rubia ya ha protagonizado tres cintas: "Con todos menos contigo", "Madame Web" e "Inmaculada" y se espera que esté al frente de "Spider-Woman" de Marvel.

Hasta el momento, Sydney no se ha pronunciado al respecto, pero no así sus fans, quienes han salido a defenderla en las redes sociales.

