Sydney Sweeney, la actriz de "Euphoria" cautiva en el nuevo video de los Rolling Stones

Los Rolling Stones están de regreso con un nuevo disco y con una nueva canción que ya tiene video, y en el que aparece una mujer que está dando de qué hablar en las redes, algunos la ubicaron desde el primer momento, pero otros sólo se cautivaron con su presencia: una joven rubia con vestimentas de cuero sentada sobre la parte trasera de un Mercedes Benz, ¿de quién se trata?

Para los que no la reconocen, se trata de la actriz Sydney Sweeney, quien participa como Cassie Howard en la serie "Euphoria", aparece en el nuevo video de la agrupación llamado "Angry", el cual forma parte de su nuevo álbum Hackney Diamonds.

En la presentación del material que ocurrió esta semana, el grupo no cantó aunque, desde la escena, presentó su nuevo disco durante veinte minutos y desveló el videoclip del single "Angry", en el que radiante, aparece la actriz norteamericana Sydney Sweeney, conocida por sus roles en las series "Euphoria" y "The White Lotus".

La actriz también ha participado como Emaline Addario en la serie "Everything Sucks!", de Netflix, y como Eden Spencer en la serie "The Handmaid's Tale" de Hulu.

El esperando regreso de Los Rolling Stones

Los Rolling Stones sacarán el 20 de octubre su nuevo álbum "Hackney Diamonds", compuesto de canciones originales, anunció el legendario grupo británico en un evento especial en Londres.

El álbum constará de 12 títulos, precisó el cantante Mick Jagger. Es el primero que saca el grupo desde el año 2016, y el primero con canciones originales desde 2005.

"Quizás fuimos un poco perezosos, y de repente nos dijimos: fijemos una fecha y grabemos un disco", bromeó Mick Jagger, carismático cantante del grupo que cumplió 80 años en julio, que presentó el álbum, junto a Keith Richards y Ronnie Wood frente a la prensa.

El grupo fue entrevistado por el presentador de televisión y humorista estadounidense Jimmy Fallon en una sala de espectáculos en el barrio de Hackney, en el este de Londres, un lugar "en el centro del nuevo álbum".

Vestidos todos de negro y con gafas de sol, los tres monumentos del rock británico llegaron sonrientes, posaron para los fotógrafos y los numerosos fans que habían venido con la esperanza de verlos.

"Escucho a los Stones desde que tengo cuatro años y soy del barrio (...) Es una locura que estén aquí", dijo Rory McGlinchey, que lucía una camiseta del grupo. "Es una gran noticia, estoy impaciente", añadió en declaraciones a la AFP.

"¡Ya era hora!", declaró también entusiasmada Victoria Riley, de 50 años.

Algunos fanáticos tuvieron más suerte y pudieron conseguir una entrada para ingresar al Hackney Empire Theatre, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa.

¿De qué trata el nuevo disco de Los Rolling Stones?

"Hackney Diamonds" es el primer disco con canciones nuevas desde 2005, cuando lanzaron "A Bigger Bang". Su último disco, de 2016, "Blue and Lonesome", fue un disco de versiones de blues.

Es también su primer álbum desde la muerte del baterista Charlie Watts, de 80 años, en 2021.

"Claro que lo echamos mucho de menos", dijo a propósito Keith Richards.

Dos de las canciones fueron grabadas en 2019 con Charlie Watts. Steve Jordan, personalmente recomendado por Watts para remplazarlo, hace de batería en los demás temas.

Bill Wyman, un excomponente del grupo, se unió a sus antiguos compañeros en una de las canciones, mientras que Lady Gaga fue invitada a cantar en el tema "Sweet Sound of Heaven".

El lanzamiento del nuevo disco fue anunciado en agosto con una enigmática publicidad que apareció en el diario local la Hackney Gazette.

"Hackney Diamonds, experto en reparación de cristales. Inauguración en septiembre de 2023", decía. Muchos fans detectaron inmediatamente alusiones a la banda.

El críptico anuncio hacía referencia a varias de las canciones más conocidas de la banda, incluidas "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" y "Shattered".

Y el punto sobre la "i" de la palabra "diamonds" retomaba el famoso logo en forma de boca sacando la lengua.

El anuncio enlazaba a un sitio web "hackneydiamonds.com" que llevaba la firma del sello Universal Music.





*Con información de AFP.

