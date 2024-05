“Inmaculada” no exhibe a Dios, sino al machismo

Los actores Sydney Sweeney y Álvaro Morte no podrían ser más distintos en cuanto a sus opiniones sobre las películas de terror.

La estadounidense de 24 años relata que fue su padre quien hizo que le gustaran este tipo de historias: “Mi papá es un gran fan de los filmes de terror, es lo único que él ve, así que a temprana edad él me tenía a mí viendo ese tipo de películas con él”, señala la actriz de Euphoria.

La historia del español es distinta y no duda en decir que a él, por el contrario, no le gustan: “Vi El exorcista y El resplandor cuando tenía como 12 años y no pude dormir por meses, así que no he visto una película de terror desde entonces...”

Foto: Black Bear Pictures, Fifty-Fifty Films

Eso no impidió que ambos trabajaran en la película Inmaculada. que se estrena en México este 30 de mayo y en la que abordan el terror pero también el tema de la religión, filme por el que ambos visitaron la Ciudad de México ayer para ofrecer una conferencia de prensa y presentar su nuevo trabajo.

La historia está protagonizada por Cecilia (Sydney Sweeney), una monja devota que llega a un convento en la campiña italiana en busca de la consagración espiritual, decidida a consagrar su vida a Cristo. Ahí conoce a personajes como el padre Sal Tedeschi, interpretado por Álvaro Morte (La casa de papel).

Sin embargo, lo que para Cecilia suponía encontrarse con la espiritualidad se convierte en una experiencia espeluznante cuando queda embarazada, algo que la gente del convento considera un milagro por las similitudes con lo que sucedió con la Virgen María; además una serie de hechos aterradores comienzan a suceder.

Ambos actores comparten su opinión sobre si la premisa podría causar críticas por parte de la iglesia o los creyentes, o cierta controversia dentro del público conservador (en el tráiler se ve Sydney luciendo como la imagen de la Virgen María).

“Amo estar en un filme que haga que la gente hable y tenga diferentes opiniones”, señala Sydney sobre la historia dirigida por Michael Mohan y escrita por Andrew Lobel.

Al respecto, Álvaro añade: “Hemos hecho una película que no es acerca de la iglesia o la religión, hemos hecho una película sobre una historia específica que le ocurre a una chica en específico, en un convento específico. Si alguien se sintió ofendido personalmente me disculpo, no era la intención”.

De hecho, la actriz explica que originalmente la película iba a ser distinta: se ubicaría en Irlanda en un internado, en lugar de un convento en Italia. Fue el hecho de que se demorara 10 años en materializarse el proyecto, lo que hizo que se transformara el guión, pues, para la estadounidense de 26 años, ya no tenía sentido ambientar el filme en una escuela.

Además, Morte comparte que el filme producido por Sweeney puede abrir la conversación para otros temas importantes, como las dinámicas que existen en la sociedad entre hombres y mujeres.

“Cuando me llegó el guión fue como: ‘por favor, ¿una película de terror?’ Y lo leí, y no diría que me divertí pero me di cuenta de que la película estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente es necesario hablar en términos de que este convento es un mundo lleno de mujeres controlado por un solo hombre, incluso los hombres controlan el cuerpo de las mujeres. Había muchos temas de los que me interesaba formar parte, yo creo que no es una película sólo sobre Dios”, destaca.