Surgen nuevas acusaciones de abuso en contra de Plácido Domingo

Tras el escándalo que enfrentó hace varios meses, cuando más de 20 mujeres lo señalaron por presunto acoso y abuso sexual, el nombre de Plácido Domingo vuelve a estar en medio del escándalo, ahora por las acusaciones de una cantante española quien aseguró haber sido agredida por el cantante.

Fue durante el programa español "Salvados" donde la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató el episodio que vivió a manos del tenor, cuando esté la besó contra su voluntad al terminar una función de ópera.

"Fin del acto, el escenario se pone en lo que llaman blackout y en esos instantes que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir ni pude esquivar ni quería recibir", dijo.

Por si fuer apoco, también aseguró que que Domingo le preguntó si podía “meter la mano” en el bolsillo de su pantalón,, algo a lo que no pudo contestar por miedo y porque no quería ofenderlo. La mujer reveló que los hechos sucedieron en la primera década de los 2000 y reveló que en ese entonces no pudo contar lo que había pasado, pues tenía miedo de que nadie fuera a creerle por el peso que el artista tiene en el medio.

"Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? ¿quién te va a creer para empezar? No lo puedes contar, él es Plácido Domingo y tú no eres nadie", agregó.

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio.

Por el miedo a las represalias que pueda tener su carrera, la denunciante pidió que ni su nombre ni su rostro salgan a la luz, sin embargo, adelantó que en la industria en la que se maneja no es ningún secreto las presuntas acciones del tenor, incluso, asegura que hay una advertencia para todas las mujeres: "Es algo que se sabe en este mundo operístico, es de las primeras cosas que te dicen: 'no te subas a un ascensor a solas con Plácido Domingo'".

Cabe destacar que esta es la primer mujer española en acusar directamente al intérprete luego de una extensa investigación que destapó varios señalamientos de abuso de poder y acoso en contra de mujeres que participaron en la Ópera Nacional de Washington y en la Ópera de Los Ángeles.

Este escándalo no tuvo consecuencias legales para el artista, esto a pesar de que aceptó toda la responsnabilidad de sus actos y pidió disculpas a las afectadas.

