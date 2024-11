"Sujo", la apuesta mexicana para conseguir un lugar en la próxima entrega de los premios Oscar, ya prepara estreno en EU la semana próxima, lo cual podría ayudarle en su camino a la ceremonia del 2025.

A tierras estadounidenses llegará el viernes 6 de diciembre, un día después de su lanzamiento en salas nacionales.

El país del norte se suma a otras naciones que ya la vieron en pantalla grande como Suiza, siguiendo después Gran Bretaña y España.

La cinta aborda la historia de un adolescente sin padre (Juan Jesús Varela), nacido en medio de la violencia del narco en Michoacán, intentando salir de él a pesar de tener aparentemente todo en contra.

“Me ha sorprendido que en zonas donde no habíamos vendido la anterior película (“Sin señas particulares”) como en Emiratos Árabes, ahora sí. Hay algo ahí de contar historias de la dificultad de la adversidad, que creo que conecta con la gente”, comenta Astrid Rondero, codirector del largometraje.

“Sujo” abrió el año ganando el Gran Premio del Jurado en Sundance, el festival de cine independiente más importante del orbe y después, en septiembre, el de Cooperación Española, logrado en el certamen de San Sebastián.

En la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el filme se llevó a caso los galardones a película, dirección (Rondero junto con Fernanda Valadez) y guion.

Ahora mismo, la historia está siendo considerada por miembros de la Academia Americana de Cine quienes decidirán este mes si el título pasa a la short list en la categoría de Película Internacional y, en caso de que así suceda, definirían en enero si queda en la categoría final.

Por lo pronto la respuesta del público donde se ha presentando, comenta Astrid, ha sido positiva. La semana pasada el diario Los Ángeles Times publicó sus predicciones camino al Oscar y colocó a “Sujo” en cuarta posición, debajo de “Emilia Pérez” (Francia), “I’m still here” (Brasil) y “The seed of the sacred fig” (Alemania).

“Estoy sorprendida de la potencia que ha tenido, mucha gente sale conmovida, sienten que la historia habla un poco del esfuerzo que han hecho ya sea sus padres o ellos mismos para conseguir lo que quieren”, considera Astrid.

