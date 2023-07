“Succession”, la serie que pone a tres "gallos" para mejor actor en los Premios Emmy 2023

La serie "Succession" ha dejado su huella en las nominaciones a los Premios Emmy 2023 al conseguir tres nominaciones en la categoría de Mejor Actor Dramático en un mismo año. Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin han sido reconocidos por sus destacadas interpretaciones en la serie, lo que convierte a "Succession" en la primera serie en lograr este hito.

Pero no solo eso, la serie también ha dejado su marca en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, ya que todos los nominados en esta categoría para los Premios Emmy 2023 son actores de "Succession" y "The White Lotus", ambas producciones de HBO.

Con la nominación de Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin, SUCCESSION hace historia.



Es la primera serie en obtener tres nominaciones en la categoría Mejor Actor Dramático en un mismo año.#Succession#Emmys pic.twitter.com/N8vXilOUro — Carla ❁ (@shannonlada) July 12, 2023

Las nominaciones a los Premios Emmy 2023 fueron anunciadas recientemente, y destacan las mejores series de televisión que se emitieron entre junio de 2022 y mayo de 2023. La ceremonia de entrega de los Premios Emmy se llevará a cabo el 18 de septiembre en Los Ángeles, y será transmitida en vivo por Fox. En cuanto a las principales categorías, "Succession" compite en la categoría de Mejor Serie de Drama junto a otros programas destacados como "The Crown", "The Last of Us" y "The White Lotus", entre otros.

La categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática está formada al completo por actores de Succession y The White Lotus, ambas de HBO 👀 #Emmys2023 #Emmys pic.twitter.com/ocv2GkJRU0 — Pedro J. García (@fuertecito) July 12, 2023

En la categoría de Mejor Serie de Comedia, destacan series como "Barry", "Ted Lasso" y "The Marvelous Mrs. Maisel". Además de las nominaciones a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, "Succession" también ha obtenido reconocimiento en otras categorías. Sarah Snook, quien interpreta a uno de los personajes principales en la serie, ha sido nominada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista en una Serie de Drama.

El éxito de "Succession" en las nominaciones a los Premios Emmy 2023 es un reflejo del impacto que ha tenido la serie en la industria televisiva. Con su intrigante trama y actuaciones destacadas, la serie ha cautivado a los espectadores y ha recibido elogios de la crítica.