Victoria Ruffo aclara si habrá una foto junto a Eugenio Derbez en la llegada de su nieta Tessa

Tessa, la futura nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, cuyos padres son José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay, podría desempeñar un papel importante en la relación entre los actores veteranos, ayudando a limar sus asperezas tras su separación hace más de 25 años.

Desde que se anunció que José Eduardo Derbez dará la bienvenida a su primer hijo, las expectativas sobre el posible reencuentro de la expareja han crecido. Aunque ambos famosos han declarado que afrontarán la situación con madurez, con el tiempo sus opiniones sobre el tema se han vuelto más claras.

Hace unas semanas, Eugenio dijo a la prensa que estaba nervioso sobre cómo se iba a dar tal coincidencia con su ex, mientras que Ruffo, bromeando, comentó ante cámaras que seguramente cuando el protagonista de "No se aceptan devoluciones" la vea, saldrá corriendo del hospital: "Me tiene miedo", expresó.

Pero entre dimes y diretes, lo cierto es que los dos coinciden en que Tessa, quien estaría a un mes de nacer, llega en un buen momento y puede lograr que la convivencia sea más llevadera y pacífica, ya que se trata de uno de los momentos más importantes en su vida. Pero... ¿habrá foto de la hazaña?

Durante una charla que la actriz de telenovelas tuvo con los medios, retomada por Univision, fue cuestionada al respecto y primero mencionó, muy a su estilo cómico, que "la realidad virtual ya estaba aquí", sugiriendo que no era necesario posar juntos si existía una herramienta para lograr tal imagen. Sin embargo, declaró que en su opinión sí tendría que tomarse una foto con Eugenio Derbez. “Somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, ¿no? A fuerza”, expresó.

La respuesta, por supuesto, emocionó a algunos internautas.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez estuvieron casados en los 90´s, de su relación, nació José Eduardo, el hijo que tienen en común. Fotos: Instagram

¿José Eduardo Derbez lucrará con la foto del reencuentro de sus padres?

José Eduardo Derbez detalló a "De primera mano", anteriormente, que cuando llegue el esperado momento estará enfocado en su pareja y en su hija, por lo que ve pocas posibilidades de estar pendiente de sus famosos padres.

"No sé si será lindo o amistoso (el reencuentro de sus papás), pero será un encuentro. Sí se van a encontrar ahí, yo voy a estar más concentrado acá', comentó.

Pícaro, José Eduardo añadió que monetizará con la foto del reencuentro: "Tomo foto y la vendo, voy a marcarles a todos ustedes y digo: ¿A ver cuánto? Tanto la foto de la niña como la de ellos dos", dijo sonriendo.

José Eduardo y Paola Dalay se conocieron a través de Instagram hace más de cuatro años. Foto: Instagram