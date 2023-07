Postulan a Guillermo del Toro y arrasa "Succession" en las nominaciones de los Premios Emmy 2023 La 75 edición de los premios Emmy está prevista para el 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles

"Succession" y "The Last of Us" fueron nominadas este miércoles al Emmy a la mejor serie de drama, junto a otras producciones como "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "The White Lotus", "Yellowjackets" y "House of the Dragon". Foto: AFP.