Streaming apuesta por audiencia juvenil

Se necesitarían más de 200 años para que una persona pudiera reunir el número de horas que ha sido vista la cuarta temporada de Stranger Things, (más de mil millones de minutos). Es la joya de Netflix, pues es la más vista de habla inglesa en la plataforma.

La serie, protagonizada por Millie Bobby Brown, está dentro de la clasificación adolescente TV-14 (para mayores de 14 años) y junto a otras como The Umbrella Academy —que con su tercera temporada sumó 124 millones de horas vistas y está dirigida a un público mayor a 17 años— impulsaron en julio un aumento de 8% en la cuota de uso de la plataforma, según Nielsen IBOPE.

No es casualidad que la audiencia juvenil (de 15 a 24 años), que algunas plataformas como HBO Max nombran “Young adult”, sea la que tiene la mayor atención por parte de las plataformas y los productores, pues han notado a partir de las horas vistas y las conversaciones en redes sociales que son su público más cautivo.



Marea alta reflexiona sobre el feminicidio y la migración.

“Para HBO Max es un público estratégico porque es una audiencia puente entre los niños y los adultos”, explica en entrevista Tomás Yankelevich, jefe de contenidos de WarnerMedia Latin America.

“Tienen al streaming como espacio natural de consumo y son los próximos decisores de compra. Es el demográfico que más está en contacto con las redes sociales y por tanto genera más conversación en torno a los contenidos y crea nuevas tendencias”, señala.

Nuevas conversaciones

En México las personas de entre 18 y 24 años ven más de cinco horas diarias de streaming, según el último reporte del consumo de audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Pero las audiencias jóvenes de hoy no son las que hicieron de Friends la sitcom más vista de los 90 —primera ficción que se dirigía a la generación X—, o que siguieron Sabrina, la bruja adolescente, cuyo éxito la llevó a tener apariciones de artistas como Britney Spears, Backstreet boys y NSYNC; ambas transmitidas originalmente en televisión de paga y tiempo después en señal abierta.

Hoy junto a esta generación, la Y y la Z (de los 12 a los 18) exigen contenidos más cercanos a su realidad, dice el director Felipe Martínez, quien en 2013 empezó a producir contenido juvenil con Cumbia Ninja, serie juvenil latinoamericana más exitosa de Fox (Star).



Conflictos como el bullying y las relaciones familiares integran Cobra Kai.

“Los contenidos que son desarrollados para un público joven hoy consideran temáticas mucho más profundas que hablan de la evolución de las personas... hay una mirada mucho más cruda y real que lo que se hacía antes, que era más superficial”, afirma Martínez.

Esto da a los creadores la oportunidad de explorar problemáticas que eran tabú y que ahora conforman una tendencia temática: diversidad sexual en Pose (Star+); drogas e identidad en Euphoria (HBO) Max, salud mental en La edad de la ira (Vix+) y sexualidad en Sex education (Netflix), etcétera.

“Las plataformas no tienen tantas restricciones como las teníamos antes en la televisión, que era el único medio donde podíamos trabajar, nos ponían limitantes como que no se podía hablar de ciertas cosas o decir ciertas palabras, ahora no hay límite”, señala Mariano Carranco, productor de El repatriado (Star+).

Incluso hay quienes han adaptado las historias de otra época a las preocupaciones actuales, como el caso de José Núñez, guionista de la serie Rebelde, basada en la telenovela homónima de 2004 (que a su vez se basó en la argentina de 2002 Rebelde way).

“El formato cambió el lenguaje y no queríamos hacer un remake porque los jóvenes son diferentes a 20 años de distancia; mantuvimos el espíritu, pero lo adaptamos con apertura a cosas como su sexualidad y movimientos sociales”.

Para retratar las historias con una mayor objetividad, los jugadores del streaming, como VIX+ (lanzada este año), recurren a especialistas que los asesoren, como psicólogos.

El sociólogo y divulgador Facundo Fernández señala en este tipo de contenidos la importancia de acompañar el proceso de cambio, educación y desarrollo de los jóvenes.

“Este tipo de producciones ayuda, pero falta la posibilidad de saber expresar o qué hacer con esos mensajes, hay que verlo como una herramienta para iniciar una conversación, pero lo más importante en la juventud es que sepan cómo expresarlo y para eso deben apoyar las instituciones”.



El drama adolescente Pretty little liers ha tenido dos spinoff y un reboot.

